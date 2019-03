Anyella Grados se pronuncia tras perder la corona del Miss Perú: “Ha sido un golpe muy duro” | VIDEO

Anyella Grados no es más Miss Perú 2019 y por primera vez, luego de que se anuló su coronación, la trujillana se pronunció para pedir disculpas públicamente.

“Lamento muchísimo todo lo sucedido”, inició señalando Anyella Grados en una entrevista a Reporte Semanal.

Anyella Grados reveló que su familia le comunicó la noticia cuando finalmente le retiraron la corona y que en ese momento, comprendió que debía ser más fuerte: “Ha sido golpe, tras golpe, aún recuerdo que estaba muy nerviosa, quería estar sola en ese momento”.

Asimismo, Anyella Grados le dedicó unas palabras a sus seguidores: “He visto y he sido consciente de la confianza que tenían en mí, de su apoyo […] lamento mucho todo esto, todo lo que sucedió, para mí ha sido un golpe muy duro, demasiado, y también para mi familia. Si me afecta a mí, también le afecta a ellos y espero que me sigan apoyando y que haya quedado en todos sus corazones y que siempre seré su reina”.

Finalmente, Anyella Grados señaló que se tomará un tiempo para replantear su futuro.

“Es imposible ser la persona de antes, cuando te arrancan los sueños es imposible no sentirse mal, pero confío en mí, en la persona que soy, en las capacidades que tengo y este no es el final de mi futuro ni de mi vida”, acotó.

Como se recuerda, en febrero la ganadora del Miss Perú fue grabada en estado estado de ebriedad luego de acudir a una fiesta, la cual no estaba autorizada por el la organización, durante una actividad en el Carnaval de Rioja.

En dicha salida la segunda finalista del certamen, Yoko Chong también participó y fue sancionada.