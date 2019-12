Andrés Hurtado ‘Chibolín’ se autocalificó como “perfecto” en medio de la emisión de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. El cómico causó revuelo entre los asistentes de su programa así como en su invitada, Laura Huarcayo.

En su mensaje televisivo, el cómico aseguró que su perfección se dio tras entregar “mi corazón a Dios”.

“Yo me enfrento a Dios. No lo cuestiono. Como siempre digo que soy perfecto y a la gente no le gusta que lo diga, pero en realidad digo que soy perfecto desde que le entregue mi corazón a Dios”, precisó Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

El animador agregó que se hizo “perfecto” porque Dios es al único a quien no puede mentir.

“Cuando Dios no me resuelve un tema, lo enfrentó y me lo arregla inmediatamente porque sabe que tiene hijos perfectos como yo”, señaló el cómico.

Chibolín habló sobre la perfección en su programa. (Video: Porque hoy es sábado con Andrés)