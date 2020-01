Se reafirmó en sus declaraciones. Andrés Hurtado nuevamente habló sobre la entrevista que ofreció a Milagros Leiva que se revivió en las redes sociales, en donde asegura que es “un enviado de Dios para salvar la tierra” y que los extraterrestres le han asegurado que va ser presidente del Perú en 2021.

El conductor de TV compartió un video de la última edición de su programa ‘Porque Hoy es Sábado con Andrés’ en donde cuestiona que se estén burlando de él por contar su verdad. “Yo creo en los hermanos superiores, yo ya lo expliqué en la CNN que he venido a salvar a la tierra y lo humanos, esa es mi verdad”, se le escucha decir en el clip.

En la publicación, Andrés Hurtado agregó un texto donde lanzó una advertencia a quienes no creen en sus palabras, una reflexión que inicia con la frase “Mi respuesta a los humanos”.

“En respuesta a los humanos que se burlan de mí: Cuando llegue el gran día y bajen de sus naves mis Hermanos Superiores, mal llamados extraterrestres, les veré las caras. Solamente aquellos que creyeron en ellos y en mí serán salvados, acuérdense de lo que les digo”, escribió en la publicación.

¿Qué dijo Andrés Hurtado?

El video que se viralizó de Andrés Hurtado es una entrevista que tuvo en setiembre de 2019 con Milagros Leiva para el programa de YouTube ‘Vida y Milagros’.

“Soy un enviado de Dios. Dios me ha enviado para ayudarlos a ustedes. Me considero de otro planeta totalmente, quiero ayudarlos a todos ustedes, a los humanos. No me considero (humano), yo soy un 'hermano superior’ que estoy conectado con los mal llamados hermanos extraterrestres, los extraterrestres son ‘hermanos superiores’”, dijo en aquel entonces, para sorpresa de la periodista.