Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se unieron, la tarde del último jueves, para realizar una transmisión en vivo a través de Instagram. Durante la conversación, la expareja bromeó y dejó en claro su vínculo actual.

Durante la sorpresiva transmisión, la exchica reality le dijo ‘¿Qué fue bebé?’ a Sebastián, en una posible alusión a la canción ‘TQG’ de Karol G. Ante esto, el ‘hombre roca’ manifestó entre risas: “Oe, para empezar, no me digas bebé, no andes con tus chiboladas, habla bonito”.

El fisicoculturista aprovechó en comentar la transmisión y dejó en claro que el vínculo que mantienen solo es el de una amistad, pues se llevan bien, pero ya no hay amor.

“El cariño que le tengo a Andrea existirá siempre chicos! La amistad existirá siempre, pero el amor como relación de pareja... eso ya no funcionó. Sino, no tendría los huev... para conectarme así tan fresh y hablar como patas y chongear”.

Además, el ‘hombre roca’ comentó que se mantiene una buena relación de padres, pues es lo mejor para el bienestar de la hija que tienen juntos.

“Somos felices así, estamos tranquilos así, y mi hija es feliz, que es lo más importante para mí (su novela turca ya acabó). Por todo el cariño que sé que muchos nos tienen... dejo este comentario aquí”, escribió.

Así mismo, Andrea San Martín reafirmó lo dicho el modelo. “Todo tiene su final amigos míos y el nuestro ha llegado, acostúmbrense a vernos juntos sin pensar en algo más y empiecen a tomar más fresh como nosotros. Gracias por el cariño gente”, agregó.