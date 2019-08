Anderson aclara que su relación con Valeria terminó antes de 'ampay': "No la juzguen sin saber la realidad"

Luego que se divulgaran imágenes de Valeria Roggero junto a un modelo argentino, el futbolista Anderson Santamaría decidió romper su silencio y pronunciarse al respecto de su actual relación con la sobrina de Jefferson Farfán.

Según reveló el programa “Magaly TV: La Firme”, el futbolista utilizó su cuenta personal de Facebook para compartir un comunicado sobre el fin de su relación con Valeria Roggero.

“Mi relación con Valeria termino mucho antes antes del ampay. Durante nuestra relación ella fue una novia excepcional. Decidimos terminar porque ‘Vale’ tiene planeado irse a continuar su carrera en Alemania por tres años y quedamos en que el día que yo viajaba a México las cosas quedaban ahí, aun así dejamos nuestras fotos porque el amor y el cariño que nos tenemos es único y así como éramos novios, seguiremos siendo amigos” , escribió el futbolista del Atlas de México.

Asimismo, en la misma carta, Anderson Santamaría aclaró que sí decidió borrar las fotos que tenían juntos fue porque la modelo se lo pidió.

“Es una chica hermosa, joven, soltera y tiene derecho a divertirse y salir con sus amigos así como yo también lo hice. No me parece (bien) que la juzguen sin saber la realidad. Yo ya estaba enterado de todo. Si decidimos sacar las fotos el mismo día que salía el ampay fue porque ella me lo pidió por la manera en la que se estaba vendiendo. En fin, no teníamos que darle explicación a nadie sobre si seguíamos o no. Todos los que conocemos a ‘Vale’ sabemos la clase de chica que es, como se dieron las cosas y eso es lo importante. A partir de este momento solo hablaré de fútbol y dejaré el tema cerrado” , aclaró.

Cabe señalar que la noche del último lunes, Magaly Medina mostró en su programa las imágenes de Valeria Roggero caminando abrazada de un modelo argentino, que se llamaría Maxi Pereyra.



