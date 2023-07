Sin tapujos. Amy Gutiérrez no dudó en contar pasajes pocos conocidos de su vida, así como sus inseguridades y el mal momento que vivió por una expareja. La cantante salsera reconoció ciertas actitudes en sus antiguas relaciones sentimentales de las que al día de hoy no se encuentra orgullosa, pero ahora señala que se siente feliz por la relación que tiene con Christian González.

“Sí he sido tóxica con mi pareja (...) Les llegaba a revisar el celular, los he seguido pese a que me decían que no iban a salir”, dice la cantante en diálogo con Trome.

Sin embargo, aunque considera que esas situaciones no son las adecuadas le han ayudado a ampayar a sus exenamorados desleales: “Entré al lugar y le pregunté delante de todos: ‘¿Así que estabas durmiendo en tu casa?’. Se metió al baño y salió después de cinco minutos”.

La salsera también contó que llegó a emborracharse por ese mal de amor. “Alguna vez, porque un corazón despechado es un barril sin fondo, no se mide”, mencionó.

Finalmente, la artista aconsejó a todos sus seguidores no revisar el celular de sus parejas: “No chequeen el teléfono, porque uno cuando busca siempre va a encontrar”

VIDEO RECOMENDADO