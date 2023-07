Pese a que en varias ocasiones ha señalado que nunca presionó a Christian Domínguez para que agilice los trámites de su divorcio con Tania Ríos, Pamela Franco reconoció que este proceso hizo que dudara de continuar su relación con el cantante.

En una entrevista que ofreció al programa ‘Hablemos de belleza’, la cantante de cumbia confesó que en un momento pensó en terminar con el líder de la Gran Orquesta Internacional si su divorcio continuaba extendiéndose.

“El divorcio es un tema, que menos mal ya salió, porque me tenía hinchada”, señaló la artista al confesar que el divorcio del actor era un tema que la tenía cansada emocionalmente ante las constantes preguntas de la prensa.

“Tengo la suerte de que ahorita ya está conmigo, salió (el divorcio), porque ya yo lo dejaba. No hay forma tantos años, uno espera, pero ya la espera desespera”, manifestó la artista nacional.

Tras asegurar que por fin a logrado alcanzar la tranquilidad con el fin de esta batalla legal, Pamela Franco aseguró nuevamente que casarse con Christian Domínguez no es un tema que le quita el sueño.

“Como mujer no me mata, pero sí soñamos, el matrimonio y la pedida tiene que nacer de él. No me sirve de nada casarme si tengo una vida infeliz, sino tengo una persona con la que hago ese enlace y esa conexión, ese apoyo”, explicó.