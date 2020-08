Amy Gutiérrez atraviesa uno de sus mejores momentos musicales tras el estreno de su nueva canción “Alguien”, el cual fue estrenado hace tres días y ya consiguió más de 184 mil vistas en YouTube. Es así que la cantante decidió hablar de sus inicios, cómo fue su primer concierto en calles chalacas y sus momentos vergonzosos.

En una reciente entrevista al diario Trome, Gutierrez señaló que ahora que se ha mudado a Magdalena del Mar al comprarse su departamento extraña a la gente de su barrio en Gambeta, quienes vieron sus primeras presentaciones y su crecimiento musical.

Contó que su primer concierto fue en el cumpleaños de una amiga de su mamá, si bien no le cobró, ella le regaló 20 soles. Otro de los detalles que dio de su vida es que no gusta mucho de cocinar, pero se considera una buena degustadora. “Dios me dio el talento de la voz y me quitó el de cocinar”, señaló.

La intérprete de “No te contaron mal” señaló que su máximo roche, pese a su carrera, es cantar frente a su familia. “Es que están frente a uno y se dan cuenta de tus mínimos errores”, afirmó. Además delató uno de sus momentos más vergonzosos. “Una vez me subí al escenario en pantalón y se rompió el cierre. Me tapé toda la presentación”, añadió.

Cabe resaltar que hace poco la chalaca se delató y contó que mantiene un romance con un bailarín de su colega Daniela Darcourt. En una entrevista con un reportero de Magaly Medina fue consultada sobre Álvaro Peralta, ella pensó que las cámaras estaban apagadas y contó que su familia aún no sabe de él.

”No, ¿por qué han venido así? Mi mamá no sabe que estoy con él y ahora vas a sacar esta nota, ¿qué hago? Dime (...) Pero escúchame, cómo hago, tú me vas a causar problemas con mi mamá y mi papá”, relató.

