Los gastos en el Parlamento cada vez se elevan más. A los legisladores no les ha bastado con haberse incrementado recientemente 3,383 soles por concepto de asignación por función de representación, sino que en el primer trimestre de este año —de enero a marzo— la Mesa Directiva dio luz verde para que se desembolse, en viajes nacionales, medio millón de soles más de lo que se erogó en el mismo periodo de 2023.En el primer trimestre del año pasado se destinó S/1.7 millones para los viajes nacionales: en 2024, en el mismo periodo de análisis, este concepto aumentó a S/2.2 mllns.

INFORMES

Más gasto en viajes no significa, sin embargo, más trabajo ni eficacia. Según pudo confirmar Perú21, de acuerdo con el portal de Transparencia del Parlamento, hay 100 parlamentarios que aún no han entregado sus informes de la última Semana de Representación —que se realizó entre el 22 y 26 de abril—.

Este diario también ha podido corroborar que hay 7 parlamentarios que no entregan dicho informe desde febrero. Ellos son: Elvis Vergara (Acción Popular), Óscar Zea (Bloque Magisterial), Carlos Zeballos (Podemos), César Revilla (Fuerza Popular), Flor Pablo (no agrupada), Magaly Ruiz (APP) e Ilich López (no agrupado). Dos congresistas —Eduardo Salhuana (APP) y Américo Gonza (Perú Libre)— no han entregado los reportes por sus viajes desde enero; y un legislador, Héctor Valer (Somos Perú), no lo hace desde octubre de 2023.

Gonza y Salhuana, en diálogo con Perú21, minimizaron lo ocurrido. “Voy a ver eso, porque ya debería estar presentado”, señaló Gonza.

Gastos de viajes de congresistas y entrega de informes de representación

“Son omisiones producto del trabajo que desempeñamos. Hay que recordar que soy el único congresista de Madre de Dios. Yo no voy un mes a mi región y me linchan”, señaló Salhuana.

Valer, quien según el sistema no ha entregado sus informes desde hace varios meses, dijo que se trata de un error, porque sí lo ha hecho, pero solo hasta diciembre. “Me falta entregar cuatro informes de este año. La página web está mal”, intentó justificar.

El constitucionalista y experto en temas parlamentarios Erick Urbina dijo a este diario que debería modificarse el reglamento para que haya sanciones para los congresistas que no entreguen a tiempo sus informes de representación, sobre todo porque ahora recibirán más dinero y tienen que rendir cuenta de los gastos.

SABÍA QUE

-Una reforma para que los congresistas, a partir del Congreso de 2026, trabajen en sus regiones, y solo vengan a Lima para plenos y sesiones especiales, propuso el constitucionalista Erick Urbina. De esa forma, se ahorrará gastos de instalación y otras asignaciones.

-“Los congresistas tienen que entregar sus informes de representación, si no terminan siendo semanas de paseo”, dijo Urbina a este medio.





VIDEO RECOMENDADO