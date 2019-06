Frida Sofía bloqueó a su madre Alejandra Guzmán: "Estoy harta; si no hablo, me muero"

La cantante mexicana Alejandra Guzmán no pudo ocultar el dolor que atraviesa como madre por el distanciamiento con su hija Frida Sofía , y el último fin de semana durante uno de sus show en Estados Unidos, terminó llorando y enviándole un mensaje con el tema "Llama por favor".



Días después, Frida Sofía sostuvo que no se encuentra bien por los problemas con su madre y que, por ahora, no quiere hablar con ella, por eso bloqueó su número celular.

"Ahorita no quiero hablar con ella. Sabe en donde vivo, es mi mamá. Es Alejandra Guzmán, si quiere venir a verme, sabe que puede, muy bien", dijo la hija de la rockera en una entrevista con el programa 'Suelta la sopa'.

En otro momento, se refirió sobre la canción que le dedicó Alejandra Guzmán en un concierto.



"No mamá, yo no me voy a sentar aquí y llorarle a mi público porque se hace más fácil cuando la gente te canta tu canción. No estoy actuando, no estoy tratando de jalarme de nadie. Hablemos, pero en frente de todos porque ya estoy hartita de los trapitos en casa porque no son trapitos, son trapitos que me matan. Si no hablo, me muero", dijo la hija de la intérprete de 'Eternamente Bella'.

Recientemente, Frida Sofía acusó a su madre de tener una relación con su exnovio, el modelo Christian Estrada, y que eso le afectó bastante.

