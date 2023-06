Sin pelos en la lengua. Ale Venturo no dudó en pronunciarse sobre la presunta reconciliación con el futbolista Rodrigo Cuba . La empresaria aclaró que no ha retomado su romance con el padre de su segunda hija pese a que fueron vistos pasando la noche juntos y reveló que el deportista está arrepentido tras las imágenes con Gianella Rázuri .

El programa ‘Magaly TV La Firme’ presentó chats donde la dueña de la ‘Nevera Fit’ decidió poner punto final a los rumores de una presunta reconciliación con el popular ‘Gato’ Cuba.

“Estás loco tú? Solo me da risa la limpiadaza de tu amiga”, respondió mediante un mensaje de WhatsApp, luego de que el reportero del programa de espectáculos le pidiera una entrevista en el set de televisión.

Luego, la empresaria aclaró que ella no ha retomado una relación sentimental con Rodrigo, sino que fue él quien ha mostrado intención de volver a ser su pareja. “Pero yo no he vuelto, que él esté arrepentido es otra cosa. Solo te digo esto porque mañana seguro sacas esta conversación”, aseguró.

“Pero es fácil sacar conclusiones de lo poco que ven o saben. Y esas palabras me las sacaron sin saber que grabaron. Yo jamás declaré algo así”, contestó Venturo tras ser cuestionada por sus declaraciones a otro medio.

Finalmente, la empresaria dijo que “falta mucho pan por rebanar” tras ser consultada por su actual vínculo con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

