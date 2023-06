Ale Fuller está más feliz que nunca y dio más detalles de la espectacular fiesta que alista para celebrar su boda con Francesco Balbi, quien le pidió la mano en marzo de este año en la ciudad de París.

La actriz peruana estará este domingo en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y aprovechó su visita al set del programa de cocina para compartir todos los pormenores de su matrimonio.

“Todo será sorpresa hasta para mí porque lo está viendo directamente mi novio, también queremos tener un artista nacional presente, no tenemos planes de que sea televisada, pero el proceso viene siendo maravilloso, todo parece de ensueño, todo apunta a que será una boda que se celebrará más de un día, estamos planteando celebrar tres días seguidos , y que va a reunir a los nuestros, habrá muchos amigos y familiares que están viniendo de fuera, estamos muy entusiasmados con la idea”, contó la modelo.

La recordada protagonista de ‘Ven, baila, quinceañera’ también confesó que su madre ya quiere convertirse en abuela, y que a ella también le entusiasma mucho iniciar su etapa en la maternidad.

“Mi mamá ya me pide nietos, tiene mucha ilusión con la idea, se muere por tener nietos, y yo creo que ella será maravillosa en esta faceta. A mí me parece una idea preciosa tener hijos y siento que será una etapa súper especial, presiento que será como dicen, que me cambiará la vida”; comentó.

Alessandra Fuller llegará este domingo a la cocina de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi y lo hace junto a su mami Daniela. Ellas se enfrentan al actor peruano Santiago Suárez y a su mamá.

(Foto: GV Producciones)