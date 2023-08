A pocas semanas de celebrar su 47 aniversario, la popular orquesta Agua Marina se reunió para confesar todas sus experiencias, anécdotas y temores en un especial de cuatro capítulos que acaban de Entre Hermanos’, este viernes 25 de agosto.

En la parte 1 de ‘Entre Hermanos’, José, Manuel, Teófilo y Luis Quiroga, comentan que, a pesar de sus 47 años realizando shows, aún sienten los nervios antes de subir a un escenario y recuerdan también los sentimientos que tuvieron cuando se reencontraron con su público luego de la pandemia de la Covid-19.

“Cuando se retoman los shows en medio del Covid-19, sentía mucho nerviosismo, no sabía si podía cantar aún porque regresábamos de un largo tiempo de descanso. Recuerdo que la primera canción salió bien, pero en la segunda me salió un gallo, pero lejos de ponerme más nervioso ese gallo me liberó del temor que sentía”, manifestó José Quiroga.

Por su parte, Manuel Quiroga reveló que Agua Marina ha evolucionado a la par con los instrumentos musicales, pero sin dejar “el alma”. “Tuvimos que adaptarnos a esos cambios, pero esos instrumentos que son la raíz del grupo siguen vigentes y nos acompañan con los sistemas modernos”, destacó.

En tanto, el popular Pepe Quiroga añadió: “Agua Marina no ha perdido la esencia natural de la música, seguimos manteniendo los sonidos naturales”.

Segunda parte de ‘Entre Hermanos’

Los músicos también resaltan el estilo que han logrado imponer en el público y que los diferencia de otras agrupaciones, como son lanzar sus temas propios e inéditos.

“El mundo musical debería hacer más esfuerzo por hacer algo nuevo, no recurrir a canciones de hace 20 o 30 años, creo que se deberían esforzar por hacer temas inéditos”, dice Manuel.

La legendaria agrupación Agua Marina celebrará su aniversario con un concierto este 30 de septiembre en el Estadio San Marcos.





