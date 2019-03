Adamari López revela que ya eligió la fecha para su boda con Tony Costa

Luego que en enero pasado anunciara que ya estaba lista para contraer matrimonio con Tony Costa, quien ha sido su pareja durante los últimos siete años y tienen una hija juntos,Adamari López acaba de revelar que ya eligieron la fecha para su boda.

“No sabemos si vamos a encontrar lugar para ese día, pero tenemos un día que pensamos que sería el ideal”, manifestó Adamari López a su paso por la alfombra roja de "Las 25 mujeres más poderosas" de la revista People en Español.

La actriz puertorriqueña no pudo evitar bromear cuando le preguntaron cómo será su vestido de novia. “¡Por lo menos me veo vestida!”, indicó entre risas. “No sé, para eso es muy pronto, primero estoy tratando de ver qué lugar consigo según la fecha”, agregó.

Asimismo, señaló que podría optar por usar un traje de un color diferente al tradicional blanco. “Quiero hacer algo diferente a lo que la gente está acostumbrada”, aseveró Adamari López, quien está comprometida con Tony Costa desde 2014.

Adamari López vivió duros momentos a los últimos meses de 2018, debido a que a mediados de octubre tuvo que ser ingresada en un hospital de Miami tras presentar complicaciones relacionadas con el virus de la influenza.

"Estuve bien delicada. No pensé que una influenza, un catarro se pudiera complicar tanto. Lo que me cuentan es que me diagnosticaron una toxoplasmosis. Pero estoy bien, en camino a recuperarme”, dijo Adamari López sobre lo que le ocurrió.

A finales de noviembre del año pasado fue dada de alta, y los primeros días de enero de este año regresó a la conducción del programa “Un nuevo día” de la cadena Telemundo, donde aseguró que el padre de su hija Alaïa era el amor de su vida.