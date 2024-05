Leslie Moscoso hizo sus primeras apariciones en la pantalla chica antes de cumplir la mayoría de edad. Ahora, a los 40 años, anuncia que este será su último año en la comicidad. ¿La razón? Se dedicará a tiempo completo a su carrera de abogada. Y nos cuenta sobre su faceta como empresaria y su emprendimiento de venta de fajas. Leslie afirma que este 2024 la ha golpeado, pero sus ganas de salir adelante pueden más que la adversidad y está lista para los siguientes retos.

Tu emprendimiento ya tiene un año, ¿cómo decidiste vender fajas?

He usado fajas toda la vida. Desde que tuve a mi hija comencé a usar una faja posparto y luego probé diferentes marcas y me gustó mucho. Decidí este rubro porque es un mercado muy diverso y tiene buena acogida con las chicas. Ahora estamos fabricándolas en Colombia, pero estamos ahora en conversaciones para que se fabriquen acá, trayendo insumos del extranjero porque aquí no hay powernet de buena calidad.

Tu faceta de empresaria.

Ha tenido muy buena acogida. Las chicas preguntan mucho, son productos de excelente calidad, premium. Estoy feliz porque es una oportunidad para desarrollarme como empresaria. Yo quería tener mi negocio para que mi hija, mi hermana y mi familia puedan trabajar conmigo. Además, al ser virtual, quisiera darle la oportunidad a muchas otras mujeres que son mamás y quieren percibir un ingreso adicional realizando ventas por catálogos y ganando una comisión. Esa es mi visión. Mi página web es www.closetbrillante.com. En todas las redes estamos como Curvas Brillantes By Leslie. Tenemos muchos modelos. Lo mejor de todo es que no solamente te ves bien, sino también te sientes bien y creo que es una forma de empoderarnos. Nos da seguridad para afrontar la vida.

Ya acabaste tu carrera de Derecho, ¿la ejercerás?

Sí, todavía estoy luchando para poder titularme, pero ya este año sale el título. Mi tesis está en revisión y falta que me den una fecha para sustentar. Mi prioridad, ahorita, es titularme. Estuve trabajando en la tesis dos años.

Me contabas que recibiste comentarios malintencionados.

Sí. Muchos me decían “pero tú, qué vas a estudiar Derecho, dedícate a lo tuyo, sigue bailando, sigue moviendo el ‘totó’, sigue haciendo tu payasada en los programas cómicos”. Lamentablemente, hay muchos prejuicios.

¿Te has sentido menospreciada?

Quizás en algún momento. Te miran de pies a cabeza y te dicen “tú, ¿de abogada? No te veo, dedícate a otras cosas”. Para ellos quizás no es normal ver a una chica linda, despampanante, que sale en televisión y que quiera estudiar y superarse. Lo mejor de todo es que yo puedo decir que teniendo dos hijos, estudiando de noche y trabajando, lo pude hacer. A veces, dejaba algunos ciclos porque no podía pagarlos o porque tenía viajes y no podía continuar, pero ahí retomaba. Ha sido una lucha constante, una pelea interna porque había momentos en los que sientes que no puedes y quieres tirar la toalla, pero ahí me veías recogiendo la toalla de nuevo.

¿Callaste bocas?

No es algo que me llene de alegría o satisfacción. Me da igual, siempre va a haber personas que te desean el mal, lo importante es que tú creas en ti. Cuando me titule, la historia va a ser distinta. Ya no voy a hacer comicidad, ya no voy a hacer fotos sexys. Ya debo concentrarme en mi carrera. Tengo pensado el próximo año dedicarme a mi profesión, no estudié por las puras, así que este año me estoy despidiendo de la televisión. Yo tengo claro que este año es el último en comicidad, en el mundo artístico.

Hay quienes se avergüenzan de sus inicios.

Siempre agradezco haber sido actriz cómica, haber sido vedete, bailarina y siempre lo voy a recordar con mucho orgullo porque esto ha sido para mí un trampolín. Gracias a mi trabajo he podido pagar mis estudios. Es importante reconocer que fuiste vedete, pero buscaste superarte. Yo creo que no te puede descalificar el haber hecho fotos en lencería en algún momento. Al contrario, se debe apreciar el esfuerzo que esa persona ha realizado para crecer y no quedarse en lencería toda su vida.

¿Qué opinas del cargamontón mediático a tu tío, Ernesto Pimentel?

Siento que al ser una figura pública estamos expuestos a eso. Lo que se diga no va a afectar en mi cariño, respeto y admiración hacia él. Es una pena que se haya visto tan manoseado el tema de su pasado. Siento que quizás no debieron tocar en la película el tema de Álex Brocca, que ya falleció, en honor a su nombre, que descanse en paz. Quizás si quiso contar parte de su historia, pudo haberse tocado de otra forma, pero las cosas están hechas. Nosotros sabemos el gran ser humano que es él y estamos apoyándolo.

¿Le cerraste las puertas al amor?

Ahora estoy soltera, concentrada en mi trabajo, en mis hijos, en mi empresa. No busco el amor, no estoy desesperada por eso. Tengo que curar algunas heridas. Ya no creo en los hombres. Yo creo que todos están mintiendo. Quiero amarme un poquito más y enfocarme en mí, no sé si encuentre el amor, quizás a los 50 o 60. Tampoco estaría con alguien menor. No voy a estar de profesora ni dando biberón (risas). Tampoco tendría ‘sugar daddy’, yo soy, siempre he sido, una mujer independiente, no me he fijado en el dinero. Yo he logrado mis cosas sola.

¿Cómo va el proceso con tu expareja José Cortez?

Es un tema que va a tomar tiempo, pero va por buen camino. Confiamos en que se haga justicia, porque lo único que nosotras estamos haciendo es buscar que se castigue por lo que hizo (tocamientos indebidos a la hija de Leslie). Todos los exámenes que se hicieron indican que fue así. Las amenazas de muerte cesaron cuando las hice públicas. Desde que dictaron las medidas de protección, él no se volvió a acercar más. Gracias a Dios ya no supe más de él, cambié números por seguridad, mis hijos también.

¿Ya estás divorciada?

No estoy divorciada porque él no quiere. Me dijo que nunca me va a dar el divorcio porque nos hemos casado y Dios nos ha unido hasta la muerte. Así que debo esperar la sentencia por violencia física y psicológica y en base a eso, pedir vía judicial mi divorcio.

Comentaste que se te cruzó por la mente acabar con tu vida, ¿cómo lo superaste?

En enero, me entero de todo lo que le había hecho a mi hija. Desde ahí he estado deprimida. Me encerré en mi cuarto, no comía, no dormía. Se me pasó por la cabeza quitarme la vida. Sentía tanto asco, tanta decepción, tanta rabia, tanta culpa. Me cuestionaba por qué no estuve ahí, pero era porque estaba trabajando. Me quería morir porque fue un dolor muy grande, pero mis hijos me necesitan bien, ellos solo me tienen a mí y hay que ser fuerte, y continuar. Estoy con terapia psicológica y ahora estoy más tranquila.





AUTOFICHA

“Empecé a los 17 años en televisión. Ya tengo más de 20 años en la farándula. Me arrepiento de haber perdido muchas oportunidades por miedo, por el qué dirán. Si hubiera sido más aventada y con la mente más abierta, hubiera sido otra la historia”.

“No me atrevería a tener OnlyFans; cada quien es libre de hacerlo, pero yo no lo haría. Ya mis hijos están grandes, los respeto. Estuve en una página de contenidos sensuales, con fotos hechas por profesionales, pero la gente busca algo más”.

“Estoy dándole al 100% a mi emprendimiento. Espero que pronto podamos tener una tienda física. Estamos pensando en abrir un pequeño local en San Miguel, Magdalena o Jesús María e ir creciendo poco a poco. Ese es mi gran objetivo”.