Luego de haber anunciado su separación del exfutbolista José Cortez, Leslie Moscoso se ha mostrado activa en las redes sociales para agradecer el apoyo de su seguidores. Sin embargo, esta vez, sorprendió con una indirecta que estaría dirigida a su expareja.

La actriz cómica usó su perfil oficial de Instagram para compartir unas historias rememorando lo que fue su año 2023, por lo que no dudó en escribir un mensaje para quienes estuvieron presentes en su vida.

“Último sábado del 2023. Este año me deja grandes lecciones. Me mostró la verdadera cara de algunas personas y en el camino conocí a otras que sin imaginarlo, trajeron muchos cambios positivos que cambiarán el rumbo de mi vida”, empezó diciendo.

Finalmente, la bailarina agradeció a Dios y aseguró que el karma se encargará de quienes le habrían hecho daño. “Siempre con Dios y mi Lupita que me protegen y me guían, sé que existe el karma y pagarán lo que me hicieron” , concluyó.





Leslie Moscoso anuncia separación de su esposo





Leslie Moscoso lanzó un comunicado el pasado 28 de diciembre aclarando su situación sentimental y confirmó que se encuentra separada del exfutbolista de Alianza Lima.

“Quiero compartir con ustedes mi separación definitiva de mi aún esposo desde hace varios meses, esperando podamos disolver el vínculo matrimonial de mutuo acuerdo”, se lee en el inicio del comunicado.

En otro momento, la integrante de ‘El Reventonazo de la Chola’ aclara que intentó salvar su relación sentimental, no obstante, su aún esposo habría cometido actos ‘imperdonables e inaceptables’ que impiden que puedan continuar juntos.





