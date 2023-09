Fuertes declaraciones. La modelo Laura Spoya fue entrevistada por el artista Christopher Gianotti en su podcast en donde confesó haber sido engañada, descubriendo que era la amante en una relación amorosa que tuvo en el pasado.

“Siempre he tratado a los hombres un poco mal hasta que llegó uno peor que yo y me jod... horrible, terminé deprimida, lloraba, no quería comer. Realmente estaba enamorada de este tipo y tenía otra, pero la otra no era la amante, la amante era yo. Entonces, eso me dio en el ego”, reveló la exMiss Perú.

La historia no quedó ahí, sino que la modelo se ‘vengó' en complicidad con la ayuda de la “firme”.

“Hablé con la mujer y nos pusimos de acuerdo para desenmascararlo (...) Él le decía a ella que yo era una chibola obsesionada y cómo podía creer que iba a estar con una modelo como yo que no se podía tomar en serio. Y a mí me dijo ‘es mi ex obsesionada, de esas que te persiguen, pero no tengo nada con ella’. Luego se enteró de que las dos sabíamos y llamaba para decirme que no salga de mi casa, que me iba a atropellar”, relató Spoya.

Por otro lado, la también influencer asegura que no es una persona celosa y que al único a quien le ha sido fiel es a su actual esposo.

“Mi esposo es la única persona a la que no le he sacado la vuelta. Me he mantenido fiel hasta el día de hoy y lo he respetado realmente como se debe“, manifestó.

