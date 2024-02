Laszlo Kóvacs, conocido por su papel como ‘Tito’ en ‘Al fondo hay sitio’, vuelve a desatar críticas al minimizar al fútbol en nuestro país, deporte que considera está sobrevalorado y que no permite a los hinchas asistir a un partido con tranquilidad.

El actor ya había calificado a la liga peruana como ‘mediocre’ y ‘corrupta’, opinión que le trajo una avalancha de crítica por parte de los aficionados a este deporte. Tras ello, el artista defendió su opinión y respondió a los cuestionamientos.

“Como espectáculo me parece sumamente aburrido. Las veces que he visto, porque hace mucho tiempo que dejé de ver, dije: “¡Por Dios!”. Más entretenido es el campeonato de barrio o los chicos jugando fulbito en el colegio. Creo que hay un abuso, siento que los jugadores no son lo suficientemente profesionales, están sobrevalorados, les pagan mucho, hay mucha peliculina, hay mucho teatro”, sostuvo el actor a un medio local.

En otro momento, el popular ‘Tito’ de ‘AFHS’ aseguró que los hinchas peruanos deberían tomar en cuenta lo peligroso que resulta ir a alentar a sus equipos a los estadios en los últimos años.

“Si lo que te gusta es ir al estadio, qué lindo sería algún día poder ir con tu familia, que no te pongan una reja como si estuvieras en el zoológico porque cualquier cosa podría pasar”, añadió Laszlo Kóvacs.





