Laszlo Kovacs decidió responder a las declaraciones de Gonzalo Núñez, quien minimizó su opinión sobre el fútbol peruano, y le aconsejó que busque terapia psicológica.

“De verdad sobre ese sujeto yo creo que es mejor ni opinar, me parece que tiene algunos problemas personales bastante serios y debería buscar ayuda psicológica”, dijo para Trome.

El actor también se refirió al reciente problema que enfrentó el periodista deportivo, pues fue separado de su centro de trabajo luego de insultar al entrenador de Nicaragua durante una llamada telefónica que estaba siendo transmitida en vivo en ‘Exitosa Deportes’.

“Yo ni me he enterado pero por ahí sí creo que está un poquito descontrolado, de corazón que busque ayuda porque para mí él es un incitador de violencia, por algo lo botaron del canal, es lo que yo he escuchado”, agregó.





¿Cuál fue la crítica de Laszlo Kovacs al fútbol peruano?





Laszlo Kóvacs, conocido por su papel como ‘Tito’ en ‘Al fondo hay sitio’, vuelve a desatar críticas al minimizar al fútbol en nuestro país, deporte que considera está sobrevalorado y que no permite a los hinchas asistir a un partido con tranquilidad.

“Como espectáculo me parece sumamente aburrido. Las veces que he visto, porque hace mucho tiempo que dejé de ver, dije: “¡Por Dios!”. Más entretenido es el campeonato de barrio o los chicos jugando fulbito en el colegio. Creo que hay un abuso, siento que los jugadores no son lo suficientemente profesionales, están sobrevalorados, les pagan mucho, hay mucha peliculina, hay mucho teatro”, sostuvo el actor a un medio local.





