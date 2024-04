El carisma de Laszlo Kovacs lo ha llevado a interpretar entrañables papeles en los que se ha robado el corazón del público. Desde Boulevard Torbellino hasta Al fondo hay sitio, donde interpreta a ‘Tito’, Kovacs ha sabido destacar.

Se acaba de iniciar la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’ en la que te conviertes en padre, ¿qué otras sorpresas hay?

Sí, estoy muy emocionado, muy agradecido, porque el personaje de ‘Tito’ va a tener un desarrollo muy interesante con su paternidad y también con la relación de la madre de su hija. Estoy encantado. Ya tenemos como 15 capítulos de colchón, algo realmente inédito para el ritmo que tiene esta serie. Le hemos puesto mucho cariño en los primeros capítulos y están increíbles. Estoy muy emocionado por ver la respuesta del público que ha seguido a ‘Tito’ todos estos años y que esperaban quizás una historia suya más grande.

¿Cómo llevas la relación con tu hija?

Es una adolescente, la palabra adolescente ya dice bastantes cosas, viene de adolecer. Es un periodo en la vida de los humanos que es la transición de la infancia a la adultez. Empiezan unos cambios fuertes en donde encuentras tu identidad, quizás una es rebelarse contra la autoridad y descubrirse a sí mismo. Me imagino que va a ser muy impactante para mi hija enterarse de quién es su papá. Por otro lado, está la madre, con quien estoy haciendo unas escenas que me encantan, tengo mucha química con ella, es muy profesional, sabe su letra y disfruto grabar con ella. Será una historia muy interesante para esta temporada.

¿Qué tanto hay de ‘Tito’ en ti?

‘Tito’ vive dentro de mí, digamos que Laszlo Kovacs es más amplio, abarco más cosas. Con esto no quiere decir que ‘Tito’ sea muy limitado, aunque quizás sí. Justamente, por eso se le reclamaba tanto que desarrolle más su historia, para que veamos otros lados del personaje, que más o menos siempre ha sido igual durante muchos años. En mi caso, sí siento que soy una persona más compleja. El hecho de ser actor, además, es algo que quise desde que salí del colegio, era mi manera de sacarle el jugo a la vida porque si tú haces muchísimos personajes, entonces, puedes ser muchísimas personas a la vez. Entonces, yo dije “ah, este es el truco para que en la vida tú tengas más de una sola vida”. Claro que eso puede derivar en una esquizofrenia (risas). Puedes leer libros, ver películas y también vivir estas cosas. Todos los seres humanos somos complejos, somos vastos y podemos seguir sacándonos capas y profundizando más en el ser. Entonces nunca nada está dicho, nada debe ser rígido, lo que no crece, muere.

¿Piensas incursionar en la música, como otros actores, en algún momento?

Cuando algún compañero incursiona en otros rubros, siempre tengo cierta desazón. Digo “pero si era un actor tan bueno, ¿por qué se ha mandado a hacer esto?”. O sea, creo que la carrera del actor es tan basta y tan demandante que siento que incursionar en otras cosas es como que el que mucho abarca, poco aprieta. Siento que uno tiene que centrarse más en eso, porque si realmente uno quiere llegar a hacer papeles de abuelo, uno tiene que seguir nutriéndose y tiene que seguir explorando y tiene que seguir en esta búsqueda constante, en este crecimiento profesional, y a veces creo que mirar para otros lados nos distrae. Sí creo que la carrera de actuación te puede llevar, como es el caso de Clint Eastwood, de repente a la dirección. Respeto mucho a la gente que lo ha logrado, pero me parecen pocos los casos en donde tú puedes decir “vaya, esta persona sí que lo hace bien todo”. En mi caso, yo no me siento tan seguro y prefiero simplemente darle a la actuación con todo y quizás ya de viejito dirigiré algo.

¿Temes encasillarte?

No. No me preocupa en lo absoluto. La gente que más o menos ha seguido mi carrera sabe que he hecho otras cosas. Yo empecé muy joven haciendo comerciales y no le tengo miedo a hacer diferentes personajes. Hace poquito, antes de empezar esta nueva temporada de la serie, hice un papel que para mí fue muy refrescante. Es cierto, los actores queremos hacer muchos papeles, pero si no se nos da la oportunidad, tenemos que chapar lo que haya porque lo importante es trabajar. En Maricucha hice de Gianluca y para mí fue muy importante porque necesitaba hacer algo realmente distinto y me probé ahí mismo que todavía podía hacerlo y creo que voy a poder hacerlo por siempre. Yo me veo haciendo de abuelito, así que no sé cuánto durará Al fondo hay sitio, pero espero poder seguir haciendo otros personajes.

Yvonne Frayssinet me contaba que le piden plata en la calle por su papel de millonaria, ¿a ti qué te dicen?

Me dicen “vamos por unas chelas” y yo les digo “ya, habla, ¿cómo es?”, y la gente se ríe. Me parece un vacilón, es lo máximo. El personaje es muy querido y yo siempre trato de tener esa conexión muy cercana con el público. Creo que lo más bonito de mi trabajo es ese cariño, esas ganas que la gente tiene de ser cómplice o de reírse.

Hubo gente que te criticó por tus comentarios sobre fútbol, ¿cómo lo tomaste?

No sé, la gente puede opinar, somos un país en donde hay libertad de expresión, así que creo que todos tenemos derecho a opinar sobre diversos temas. No tenemos que ser especialistas. Si trabajara en el Estado, ahí sí tendría que ser especialista. Y ahí es donde creo que, sobre todo, debería haber mucho más rigor sobre quién ocupa tal o cual cargo, pero si voy a opinar como ciudadano, puedo hablar de lo que sea.





