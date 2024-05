En una reciente entrevista, Abel Lobatón se pronunció sobre la última pelea pública entre su hija Samahara y el cantante Bryan Torres, quienes decidieron terminar su relación sentimental luego de protagonizar varios escándalos.

El exfutbolista dio su punto de vista sobre la pelea callejera que mantuvieron Samahara y Bryan, quienes se agredieron físicamente, y responsabilizó a su hija por el incidente.

“Primero pregunto qué pasó, porque hay que escuchar las dos versiones. Ella me dice: ‘Vi algo en su teléfono y no me lo quiso dar’ y el chico agarra, me muestra la mano y me dice: ‘Mira cómo me ha metido la uña, cómo me mordió. Entonces cuando él quiso sacarse (a ella de encima) ahí es donde la golpea, toda acción tiene una reacción”, relató Lobatón.

Tras la difusión de las imágenes del altercado en televisión, Lobatón conversó con Bryan Torres y les aconsejó a ambos separarse si no se llevaban bien. “Si no se llevan bien, sepárense y ya está. Él fue a mi casa porque quería conversar conmigo. (…) Ya no están, cada uno toma sus decisiones. Si no te llevas bien con una persona, sepárate”, indicó.

A pesar de las críticas de varios conductores de televisión y numerosos usuarios en redes sociales, Abel Lobatón le restó importancia a las polémicas que rodean a su hija.

“Put*, yo me cag* de risa. Yo le digo: ¿estás loca? ¿qué tienes? La llamo y le meto su p*teada también. Ella me dice: ‘¡Papá, pero tú no me entiendes!’. [Él responde] ‘¿Cómo te voy a entender? Estás loca’. Me trae a mi nieta y comenzamos a conversar, ella me dice el nono”, comentó Lobatón.

El Flaco Granda en su podcast “Tiempo Muerto” le pregunta a Abel Lobatón que siente cuando ve las peleas de su hija Samahara y él dice: “me cag* de risa”. 🤦🏻👇🏼 pic.twitter.com/AgGKS48O16 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 20, 2024





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Sergio Ludeña se refiere sobre partido de Cienciano contra Universitario