Jessica Newton y Magaly Medina tuvieron una estrecha amistad durante varios años, sin embargo, este vínculo se terminó a inicios del 2022 en medio de fuertes enfrentamientos que incluyó a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Desde entonces, ambas han sostenido diversos dimes y diretes en televisión y hasta el momento no hay ningún indicio que vayan a retomar su amistad y es que la ‘Urraca’ ha dejado entrever en varias ocasiones que la empresaria se acercó a ella solo por conveniencia.

En medio de este distanciamiento, Jessica Newton ha lanzado un nuevo dardo contra la conductora de espectáculos al elogiar a nada menos que Giuliana Rengifo, archienemiga de Magaly Medina.

A través de sus historias de Instagram, la suegra del ‘Bomboncito de la cumbia’ se mostró encantada con la presentación de la cantante piurana en la elección de la Miss Perú Piura 2024.

“¡Qué guapa!” , escribió Jessica Newton al compartir un video del show de la cumbiambera.





(Foto: Instagram)





Hace unos días, la directora del Miss Perú expresó su pesar por el hecho de que la periodista Magaly Medina, a su parecer, continúe utilizando a ella y a su familia para obtener audiencia.

“Qué lástima que después de tantos años siga utilizándome, a mí, a mi nieto, mi familia, mi yerno, para generar rating. No tenemos nada que decir, si le sirve hablar de nosotros, ojalá que le vaya bien. Si le sirve utilizarnos, que nos siga utilizando, pero yo ni la veo, ni me entero y no tengo nada que comentar. Pensé que esto no iba a llegar nunca, pero no me interesa.”, sostuvo a Trome.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Ricardo Gareca sintió el cariño del público durante partido de exhibición por la despedida de Carlos Lobatón. Video: Javier Zapata