El concurso de belleza ‘Miss Perú 2024′, organizado bajo la dirección de Jessica Newton, ha generado una ola de críticas en redes sociales debido a una serie de problemas técnicos, extensas pausas publicitarias y demoras durante la transmisión en vivo, lo que ha provocado un aluvión de quejas por parte del público.

Sin embargo, lo que ha capturado recientemente la atención del público no son solo los inconvenientes del certamen en curso, sino las revelaciones explosivas de una figura clave del pasado. En un video viralizado en TikTok, Pati Lorena, exproductora del ‘Miss Perú 2016′ y quien fue contratada por América TV, arremetió directamente contra Jessica Newton, actual directora de la organización ‘Miss Perú’, y hasta la llamó “vieja loca”.

Lorena, responsable de la producción del evento donde se coronó a Valeria Piazza, no dudó en criticar duramente la gestión actual de Newton. En el clip, Lorena recordó las críticas públicas que Newton hizo sobre su trabajo en 2016 durante una entrevista en el programa ‘Amor, Amor, Amor’ de Latina TV, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Para que al día siguiente la tía se vaya y se siente en otro canal y raje y raje de lo que habíamos hecho y sobre todo de mí, porque ella no habla, pero manda a sus títeres hablando lo que ella quiere decir”, mencionó Lorena, refiriéndose a las críticas recibidas por parte de Jessica Newton.





La exproductora de TV también explicó que hubo desacuerdos relacionados con la gestión de las reinas de belleza y la inclusión de créditos de marcas, destacando que ciertas solicitudes no se pudieron cumplir debido a procedimientos internos no completados adecuadamente.

“¿Dónde fue el problema? La señora se encrespó y se molestó porque ella quería que nosotros pusiéramos unos créditos que no estaban autorizados. A ella le habían llegado unas botellas de champán y quería que las pusiéramos, pero a nosotros no nos había llegado nada... el canal no es mi casa y todo tiene un trámite”, puntualizó Lorena.

Además, Lorena añadió con ironía que durante su tiempo como productora, hubo quejas por la participación excesiva de figuras del programa ‘Esto es Guerra’ en el evento, señalando que incluso se organizó una alfombra rosada para estas personalidades, algo que no fue del agrado de Jessica Newton.

“Hicimos un pink carpet... y sí, mi amo, pasaron los guerreritos, qué pena que no te guste, pero eran los que jalaban, tenía que poner a la gente querida, esto es TV no es tu quinceañero. Y todos fueron vestidos regios y espectaculares”, concluyó Lorena.





Pati Lorena revela el motivo por lo que Jessica Newton fue vetada de América TV

En el video realizado por Pati Lorena desató una serie de acusaciones contra Newton, llegando al extremo de afirmar que esta fue vetada de América TV durante un período debido a comentarios críticos realizados en otro canal sobre la producción del certamen.

“Me cuentan que la señora se había sentado en Peluchín para hablar mal de la producción de América TV, pero sobre todo de mí. El canal dijo esto, no puede ser y rompió el contrato. El canal tenía planes de volver a hacer el ‘Miss Perú’ con ella, pero le enviaron un mail, diciéndole chau hasta aquí llegamos por malagradecida y la vetaron por varios años. Para que luego haga sus Miss Perú en bajada”, detalló Lorena en el video viral.

El video ha provocado una avalancha de comentarios y debates en redes sociales, resaltando las tensiones y las controversias detrás de uno de los eventos más emblemáticos y controvertidos del país. Hasta el momento, Jessica Newton no ha respondido públicamente a las acusaciones de Lorena, lo que añade un nuevo capítulo a la historia de conflictos y desafíos en el competitivo mundo de los concursos de belleza en Perú.





Exproductora de 'Miss Perú' arremete contra Jessica Newton. (Composición)





Jessica Newton minimiza declaraciones de la exproductora de ‘Miss Perú'

Tras las recientes declaraciones de Pati Lorena, exproductora del certamen ‘Miss Perú 2016′, Jessica Newton rompió su silencio y ofreció su respuesta en el programa ‘Todo se filtra’, donde se abordaron los comentarios de Lorena sobre su gestión durante dicho evento.

En la entrevista, Jessica Newton, reconocida por su trayectoria en la organización de concursos de belleza, fue consultada sobre las opiniones vertidas por Lorena respecto al certamen, donde resultó ganadora Valeria Piazza.

“Le mando todo mi amor, le mando todo mi amor. La verdad, si hay alguna persona de la que no me quiero acordar es ella. Repite conmigo, nadie que no te interese debe ocupar un espacio importante en tu mente”, expresó Newton en respuesta a las críticas de su exproductora.





