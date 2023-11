Decide ignorar. Korina Rivadeneira no dudó en pronunciarse sobre los ácidos comentarios que lanzó Leslie Shaw a Mario Hart , luego que este anunciara su regreso a la música. Por otro lado, la modelo aseguró que está enfocada en sus proyectos profesionales, así como su esposo en los suyos.

“Nada en este momento, que estamos tan bien, va a afectar, nada puede meterse o interferir. Él decidió no responder y me parece muy bien porque darle más pie a eso no tiene mucho sentido y menos cuando no tiene nada que ver con nosotros”, dijo la exchica reality.

Korina Rivadeneira habla sobre ataques de Leslie Shaw a Mario Hart

La modelo venezolana, por otro lado, aseguró que se encuentra enfocada en su carrera como actriz, mientras que Hart sigue desarrollando su carrera musical y en paralelo reparte su tiempo con la conducción de ‘Mande Quien Mande’.

¿Qué dijo Mario Hart tras ser humillado por Leslie Shaw?

El conductor de ‘Mande quien mande’ se mostró incómodo con las declaraciones de su expareja, y aunque dijo que ha evitado responderle desde que terminaron en el 2016, esta vez dejó en evidencia su incomodidad.

“Hace más de ocho años que terminé lo que pude haber tenido en algún momento con Leslie, más de 8 años que no la he mencionado, nunca me he dirigido hacia ella”, comentó el presentador en el magazine de América Televisión.

“Nunca he respondido absolutamente nada de lo que Leslie hace 8 años viene hablando sobre mí, sobre mi carrera, sobre lo que le da la gana, siempre sale y dice lo que le provoca. Siempre coincide con algo que va a sacar musicalmente cuando habla de mí. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora, no voy a hablar directamente sobre lo que ella pueda decir de mí, me tiene sin cuidado”, añadió.

En otro momento, Mario Hart aconsejó a su expareja apoyar el talento de otros artistas peruanos en lugar atacarse.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO