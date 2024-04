Hace unas semanas, Melissa Klug denunció a Jefferson Farfán por violencia psicológica luego de que el hijo de ambos visitará al exfutbolista y este lo tratara supuestamente mal.

En aquella ocasión las autoridades ordenaron medidas de protección para el menor.

Ahora el abogado de la empresaria, Juan Montenegro, dijo a América Hoy que Jefferson Farfán apeló a la denuncia que su defendida le puso.

“Han apelado los señores, consideran que seguro la situación no lo amerita como para la medida (de protección). Yo creo que es buen motivo para que las personas inmersas puedan conversar (…) Nosotros también hemos apelado porque tampoco consideramos que ella no amerita las medidas de protección”, dijo el letrado.

Sin embargo, expresó que Klug sí está más tranquila con las medidas de protección que tiene su menor hijo.





Otra denuncia de Klug

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ ha dado a conocer una nueva denuncia que habría interpuesto Melissa Klug contra Jefferson Farfán, esta vez las acusaciones giran en torno al presunto incumplimiento del futbolista en el pago de estudios de nivelación para su hijo, así como en el pago del seguro de salud.

Según declaraciones de Klug, el colegio le habría ofrecido a su hijo llevar un curso de nivelación, pero el futbolista se negó: “Le ofrecieron cursos de nivelación y encontró uno específico para la carrera que desea estudiar, pero su papá no acepta realizar el pago de esas clases, dice que es caro, cuando en realidad cuesta igual que la pensión del colegio. Se trata de estudios, no entiendo por qué no le parece bien a ese señor”, indicó.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis