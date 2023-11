Humillante. Nicola Porcella vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de hacerse viral un video donde se ve que es regañado por un empresario mexicano por llegar tarde a un evento donde se presentaría junto al grupo musical ‘Las Perdidas’.

Esta situación ha generado un gran revuelvo en las redes sociales y ha dejado a Nicola expuesto a las críticas y los señalamientos.

De acuerdo con el modelo, no pudo llegar a la hora programa porque su vuelvo se había atrasado, pero siempre tuvo la intención de asistir. ”El vuelo se retrasó, sí estuve en Mexicali, no estuvo en nuestras manos que se retrasara un vuelo, si no quisiera cumplir no hubiera llegado”, explicó.

Sin embargo, sus disculpas no parecieron ser suficiente para el empresario, quien se acercó a Porcella para reprocharle su falta de compromiso y responsabilidad.

