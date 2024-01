En una reciente entrevista, Karla Tarazona habló sobre los distintos momentos de su vida profesional y personal. La conductora de televisión recordó cómo fueron sus relaciones pasadas y, en especial, la traición de su expareja, el cantante Christian Domínguez.

Karla aseguró que se sintió muy lastimada por la situación, más por el hecho de que su expareja la engañó con la bailarina Isabel Acevedo, quien, en ese momento, era una persona cercana a ella.

“Yo sé aceptar cuando me dicen ‘ya no te amo’; sin embargo, en esta situación fue complicado porque era mentira tras mentira. Sobre todo que le hayas abierto a alguien la puerta de tu casa y que esa persona traicionara tu confianza. Todo lo que sucedía era en mi cara, en mis narices, la única que no veía más allá de lo evidente, era yo. Fue bastante difícil aceptar o creer que alguien podía hacer eso”, declaró en el podcast ‘Café con la Chevez’ de Trome.

Finalmente, la conductora de televisión aseguró que nunca tuvo sospechas de la traición entre su expareja y su examiga.

“Cuando nosotros hemos terminado yo me expresaba bien de ella. Al tiempo de terminar empezaron a salir videos y pruebas que luego empecé a recapitular y eso es lo que desata mi furia. Me vieron la cara de coj... Luego pasó el tiempo, ambos pidieron perdón públicamente y consideré que era momento de terminar con esto”, concluyó.





