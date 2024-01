Karla Tarazona, quien se separó de Rafael Fernández en agosto del 2022, sorprendió al revelar que se dio una oportunidad en el amor el año pasado, pero que lamentablemente esta no prosperó.

La conductora de ‘Préndete’ evitó dar detalles de quién fue su pretendiente, sin embargo, dejó entrever que su romance llegó a su fin por incompatibilidad de caracteres.

“Lo intenté en el 2023 y no funcionó. En el 2024 no estoy pensando que voy a volver a intentar, solo dejo que las cosas pasen como tienen que pasar. Si aparece alguien, chévere, sino seguiré con mi vida”, manifestó en una entrevista con Trome.

Al ser consultada sobre los motivos que provocaron su ruptura amorosa, Karla Tarazona dejó en claro que su prioridad es tener a su lado un hombre que le brinde una estabilidad emocional más allá del aspecto económico.

“A mis 41 años considero que si una persona no te contribuye emocionalmente ni en nada... es mejor que siga su camino. No digo que me contribuyan económicamente porque yo no ando buscando alguien que mantenga a mis hijos o a mí, yo busco un compañero”, sentenció la ex de Christian Domínguez.





