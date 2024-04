Indignado. Julián Zucchi sigue dando que hablar tras su polémica separación con Yiddá Eslava , luego que este quemara el regalo que le dio la madre de sus hijos por su cumpleaños. Ante ello, el actor argentino no dudó en lanzar toda su artillería en contra de Rodrigo González y Gigi Mitre por difundir escena.

Como se recuerda, Zucchi aseguró que no hizo público la historia donde quema el cuadro de Yiddá Eslava, ya que fue compartida con “mejores amigos”, donde solo tiene a 30 personas. “Se ve que hay un mejor amigo que no es tan mejor amigo, se lo bajó y se lo mandó, no lo vieron 10 mil personas”, sostuvo.

Ante ello, el productor no dudó en utilizar su cuenta de Instagram para sentenciar que se estaban “inventando” cosas y que Yiddá Eslava estuvo de acuerdo en quemar ese cuadro porque representa un momento doloroso para ambos.

“Hoy se dijeron 10 mil cosas en Amor y Fuego, es increíble como ese programa puede inventar, puede deformar cosas. Ahora resulta que soy un demonio por quemar un cuadro, un cuadro que ambas personas estábamos de acuerdo en prender fuego, es un cuadro que se pintó cuando ambos estamos separados”, sostuvo.

