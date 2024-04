Se deslindan. A raíz del fallecimiento de la cantante folclórica Flor Sheiza Quispe, conocida como Muñequita Milly, tras someterse a una liposucción con el doctor Víctor Barriga Fong, Ethel Pozo desmintió que médico haya sido colaborador de ‘América Hoy’.

Ethel Pozo aseguró que personas malintencionadas buscan relacionar al cuestionado médico Fong con el programa matutino. “Las personas quieren cambiar la versión, el doctor Fong no ha sido colaborador de este programa, el colaborador es el cirujano plástico David Ruiz, quien también es médico forense”, empezó diciendo la hija de Gisela Valcárcel.

“En 2022, el doctor Fong vino dos veces (al programa), pero nunca fue colaborador”, agregó.

Por otro lado, Janet Barboza sentenció que el médico Steve Diaz también es acusado de mala praxis. “Hay una persona que tiene totalmente el rostro paralizado. Este doctor venía como invitado a este programa, pero yo avisé a producción que este doctor tenía denuncias y dejamos de invitarlo”, mencionó la popular ‘Rulitos’.

“Este doctor no está colegiado y no tiene permiso para ejercer”, aseguró.

Finalmente, Ethel Pozo concluyó que desde la negligencia que vivió Samahara Lobatón a manos del doctor Fong, ellos fueron “principales” opositores del cuestionado médico.





¿Qué le pasó Samahara Lobatón?

“No es la primera vez, ya lo hemos escuchado, prácticamente es el modus operandi del doctor. Lo digo y lo reafirmo, aunque ella no lo quiso contar, en ese momento Samahara estaba bailando en ‘El Gran Show’ y estuvo grave, porque el Doctor Fong le puso polímeros”, comentó.

Pese a que no gozaba de una buena salud, la hija de Melissa Klug decidió no hacer la denuncia, y es que, al parecer, llegó a un acuerdo económico con el doctor Fong para que no lo denuncie como lo hicieron otras artistas en su momento.

“Nosotros nos enteramos en América Televisión porque ella no podía ir a ensayar, ella realmente estaba grave. Entonces, finalmente, nunca lo hizo público porque llegó a un acuerdo económico, al parecer”, fue lo que mencionó la hija de Gisela Valcárcel.





