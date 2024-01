José Peláez, el presentador de ‘El Gran Chef Famosos’, narró minuciosamente cómo le propuso matrimonio a su pareja, Alejandra de la Flor, durante un viaje romántico a Hawái en diciembre de 2023. Según Peláez, el momento especial tuvo lugar mientras disfrutaban de un paseo en helicóptero para admirar las bellezas de la isla.

José Peláez mencionó que tenía la intención de proponerle matrimonio a su pareja a principios de 2023. Sin embargo, debido a su agenda ocupada, pospuso el evento hasta que pudieran viajar juntos a un lugar especial. Cuando finalmente planearon su viaje a Hawái, Peláez organizó todo lo necesario para proponerle matrimonio.

“El anillo lo escogí con la ayuda de una amiga en común, lo llevé en una maleta grande, quería que esté seguro. Cuando llegué a Hawái, estaba ‘¡bien, llegó el anillo!’, pero me di cuenta de que había dejado la maleta sin clave, cualquiera podía sacar el cierre. Ya eso superado, pensé ‘¿ahora dónde se lo pido?’”, declaró Peláez en el programa ‘Habla serio’ de Mónica Delta.

A pesar de que inicialmente consideró proponerle matrimonio a Alejandra de la Flor después de cruzar la meta de la maratón de Honolulu, sin embargo, cambió de opinión al darse cuenta de los posibles riesgos, como perder el anillo en el camino o que el personal del staff le prohibiera realizar un acto no relacionado con el deporte. Por ello, descartó esta primera idea.

Después de varios intentos fallidos en lugares que no le inspiraban una conexión especial o simplemente olvidaba llevar el anillo, José Peláez organizó rápidamente una excursión en helicóptero a las cataratas Manawaiopuna. Fue allí donde finalmente le pidió a su pareja, Alejandra de la Flor, que se casara con él.

“El helicóptero se levantó, nos sentíamos como dos niños que iban a Disney por primera vez. ¡Increíble! Lo que sentíamos era alucinante, Ale no se asustó y estábamos al costado del piloto, una situación mágica. Entonces dije: ‘aquí es’ (...) Le pregunté si me escuchaba cuando hablaba, me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Después de correr maratones, de haber pasado pandemias y muchas cosas más, ¿te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito”, recordó el conductor de ‘El Gran Chef Famosos’.





José Peláez le propuso matrimonio a Alejandra de la Flor en un helicóptero en Hawai (Foto: Instagram)









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Si tomar una taza de café se ha convertido en parte de tu rutina durante esta cuarentena, es importante que conozcas los beneficios que tiene sobre tu salud.