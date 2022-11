John Kelvin y Dalia Durán volvieron a encontrarse para explicar a sus seguidores que lograron conciliar e iniciarán el trámite de divorcio, luego de que la cubana lo denunciara por violencia física y sexual hace más de un año. “Por favor, les pido paz, paz por favor, paz es lo que queremos, paz y salud mental”, dijo el cantante.

Amor y Fuego difundió nuevas imágenes del encuentro que protagonizaron el cumbiambero y la cubana. En las imágenes, el cantante se dirige a la cámara y seguró que tanto su expareja como él serán padres para toda la vida: “Tenemos que hacer las cosas bien por nuestros hijos”.

Por su parte, la bailarina consideró que verse cara a cara con John Kelvin ha sido un gran paso para ella. “Yo creo que es un gran paso el que yo he dado también al estar acá a tu costado, espero sepas valorarlo una vez más y no me defraudes”, indicó la cubana.

Dalia Durán consideró que verse cara a cara con John Kelvin ha sido un gran paso para ella. (Foto: captura Willax TV)

El cumbiambero, tras firmar la conciliación, aseguró que está contento por la amistad con la madre de sus hijos, quien lo denunció por violencia física y sexual hace más de un año. “Los tiempos de Dios son perfectos, se ha llegado a un buen acuerdo por el bienestar de mis hijos, lo correcto es firmar el divorcio y estamos haciendo ese trámite”, mencionó.

Incluso, grabaron un video juntos para sus fans y la prensa. “Les saluda John Kelvin, estoy con Dalia, la madre de mis hijos, hemos llegado a buen puerto, Dios es bueno, sus tiempos son perfectos, estoy al lado de ella, por el bienestar de mis hijos así que vamos a hacer las cosas como Dios manda, vamos a hacer todo lo mejor para nuestros hijos”, dijo John Kelvin.

Dalia Durán también aseguró que todos merecen una segunda oportunidad y le recomendó a su expareja aprovecharla. “Él necesita trabajar, tiene seis hijos, que esto le sirva como experiencia”, aseveró.

Ante ello, el cantante reconoció que todo el caso ha sido muy difícil para la cubana y su familia. “Yo sé que esto fue muy duro para ella y para su familia, pero esto es un nuevo comienzo, Dios lo quiso así, hay que sanar nuestro corazón”, indicó.