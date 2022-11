El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González , criticó a Dalia Durán por ir a tomarse unos tragos con su expareja John Kelvin, quien permaneció recluido más de un año en el penal de Lurigancho por violencia física y sexual.

“Curar, sanar y perdonar no implica ir a tomarte unos tragos con tu verdugo y aplaudirle como foca, mientras te canta”, dijo el presentador, mejor conocido como ‘Peluchín’.

González recordó que muchos casos de violencia en contra de las mujeres “siguen durmiendo en las comisarías”.

“Es triste, es indignante. Muchos casos de mujeres están durmiendo en sueño de los injustos en las comisarías y juzgados. El caso de Dalia con absoluta celeridad se le dio vitrina, se le dio ayuda legal, económica, trabajo y psicológica. ¿Qué tipo de terapia ha recibido”, sentenció Rodrigo González.

¿Qué dijo Dalia Durán sobre abrazo de John Kelvin?

Dalia Durán señaló que el abrazo de John Kelvin la “tomó por sorpresa”, pese a que lo denunció por haberla agredido físicamente.

“Vamos a aclarar… ese día le dije que aprovechemos para divorciarnos y así fue… Yo me sorprendí de ese abrazo, me tomó por sorpresa”, dijo la bailarina.

La cubana también contó que el padre de sus hijos la invitó a cenar, además, afirmó que ya no le tiene miedo. “Yo me estaba retirando, y la invitación fue por parte de John cuando está yendo al carro para retirarme, la verdad es que el día fue muy largo y dijo: ¿Por qué no vamos y comemos? Además, yo ya no le tengo miedo a Jhon”, agregó.

“Nunca olvidaré las cosas que él me hizo, pero ese día en sí quise terminar en paz por tranquilidad de mis hijos, porque no lo voy a negar, mis hijos son felices de ver a su papá. Es lo único que me importaba en ese momento”, finalizó.

