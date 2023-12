Juntas, pero no revueltas. Samantha Batallanos sigue en el ojo de la tormenta luego de denunciar a Jonathan Maicelo por agresión física y psicológica. Esta vez, Jessica Newton olvidó las

diferencias con la modelo y se solidarizó tras lo ocurrido.

Como se recuerda, la exmiss Grand Perú denunció al boxeador de jalarle del cabello, darle un puñete en el ojo derecho y agredirla con “palabras subidas de tono y ofensivas” el pasado jueves 7 de diciembre.

“Lamento que cualquier mujer pueda sufrir algún tipo de agresión. El tiempo hizo que me distancie para darme cuenta de que no la conocía, pero no por eso dejo de solidarizarme”, empezó diciendo Newton tras ser consultada sobre amistad con la modelo.

La directora del Miss Perú aseguró que es necesario la compañía de sus seres queridos en este difícil momento. “No existe amor con dolor, es una relación totalmente tóxica. Nadie mejor que su padre y madre para acompañarla en este momento para ayudarla”, indicó.

Jessica Newton habla sobre agresión contra Samantha Batallanos

“Me parece muy valiente que haya dado este paso (de denunciar), pero ojalá que se mantenga alejada del agresor. Dices tú que son cuatro veces, (pero) nadie debería aceptar un maltrato físico y, sobre todo, no debería repetirse por nadie nunca más”, señaló.

