En un derroche de vulgaridad, el conductor Gonzalo Núñez, insultó de la peor forma y despidió a Paco Bazán y a Erick Delgado, panelistas de su programa ‘Erick y Gonzalo’.

En la última edición del show, emitido en Youtube, Ñúñez comenzó a pelear por un eventual cambio de horario en caso de que volviera Erick Osores. Luego, se exasperó cuando hablaron sobre la lesión de Yoshimar Yotún.

Bazán calificó de irresponsable que hablara sobre el diagnóstico.

“Tienes un problema grave. Estás hasta las hue***”, dijo Bazán en un primer momento.





Gonzalo Núñez despidió EN VIVO a Paco Bazán y Erick Delgado

“No te das cuenta, huev*** y nos maltratas y en verdad, me llega al pin*** que nos trates así, ¿quién te crees para tratarme así?”, siguió Bazán.

Posteriormente, el conductor, le dijo: “Habla de deporte hermano, deja de ‘maletearme’, yo no necesito otro viejo, quién te crees tú”.

Ante ello, Bazán respondió’. “Deja de gritar como un put... imbécil. Estás mal de la cabeza”.

El ‘Castor’, visiblemente alterado lo invitó a renunciar: “¿Tienes un problema grave?… ¡Basta! si no te gusta ¿por qué no te largas pues hue***”, ante la indignación de Erick Delgado.

Posteriormente, cortaron el audio del programa.





¿Qué dijeron Erick Delgado y Paco Bazán tras el incidente?

Minutos después del exabrupto, el programa volvió al aire, pero sin la presencia de Gonzalo Núñez.

“Ustedes merecen un respeto, el respeto es estar acá hasta las 2 de la mañana conectados. No sé en qué momento se salió de las manos la cosa, estuve acá hasta el día de hoy por Erick Osores, él me invitó y me trajo y vine acá para divertirme y hablar de fútbol”, empezó diciendo Delgado.

“Él tiene un tema personal conmigo que no lo logra superar, ya me queda claro y, en verdad, me llega al pinc*** lo que piense de mí. Espero que nunca se refiera a mí porque ahí voy a tener que tomar otras acciones. Él lo lleva todo a situaciones ajenas, en sus obsesiones, en sus temas personales. Yo cuando le decía que era un irresponsable, era para hablar de fútbol, para hacer polémica, me parece irresponsable dar diagnósticos médicos”, dijo Bazán.

El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ agregó que: “Yo he sido futbolista por 12 años, bueno o malo, estuve en una cancha. Algo más sé que un hue*** que ha jugado una pichanguita de canal”.

“Yo vine acá para pasarla bien, divertirme. Nosotros no tenemos ninguna intención para ser una piedra en el camino, yo estoy hasta hoy, hay un tema de dignidad de por medio”, sentenció Delgado.





