El lanzamiento del nuevo álbum de Tini Stoessel, ha generado un gran revuelo en los últimos días debido al tono confesional de sus canciones. Una de las composiciones hace referencia a un conflicto que involucró a su padre, Alejandro Stoessel, con el presentador argentino Marcelo Tinelli. Ante estas referencias, Tinelli ha salido a responder y ha manifestado que no guarda rencores ni hacia la cantante ni hacia su padre.

“Con Alejandro está todo más que bien. Guardo un gran cariño por él. Creo que él no lo sabe, pero cuando estuvo internado en la Trinidad, fui uno de los que más llamé para preguntar por su salud”, aseguró Tinelli en una entrevista con el programa LAM. Aclaró que, a pesar de los conflictos judiciales pasados, su relación con la familia Stoessel es cordial.

Tinelli también habló sobre su respeto por Tini Stoessel como artista y la amistad que une a la cantante con sus hijas. Expresó que admira su talento y está al tanto de los desafíos personales que ha enfrentado. Además, sus hijas Micaela y Cande mantienen una relación cercana con la artista, lo que fortalece aún más el vínculo entre las familias.

“Yo no me voy a hacer cargo. Ella lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista. Le deseo lo mejor y a mí eso no me puede enojar. Al contrario. Con todo lo que ha pasado, lo que quiero es que le vaya bien. Es una artista argentina que estamos orgullosos de verla en cualquier lugar del mundo. Siempre le deseo lo mejor. Es muy amiga de mis hijas y no podría estar mal con ella”, señaló.

El presentador también comentó que no se toma personalmente las declaraciones o referencias en el álbum de Tini, entendiendo que la cantante necesita expresar su experiencia personal a través de su música. “Ella tuvo esa necesidad de decirlo, sabrá por qué. Yo no puedo dejar de reconocerle el talento que tiene como artista y sé los problemas que ha pasado”, dijo Tinelli.





Marcelo Tinelli se refirió sobre su relación con Milett Figueroa en una entrevista para LAM.





Creadora de ‘Patito Feo’ se refiere sobre la polémica de Marcelo Tinelli y Tini Stoessel

La autora de la exitosa serie ‘Patito Feo’, Marcela Citterio, recordó un episodio conflictivo de su carrera a través de sus redes sociales. En su publicación, relató el momento que vivió cuando Marcelo Tinelli levantó escenas de su hija, Chiara Francia, en la serie “Consentidos” y explicó las razones detrás de su decisión de renunciar a la producción.

Citterio comenzó su relato mencionando que el incidente ocurrió en 2009, cuando su hija Chiara tenía solo seis años y fue responsabilizada del bajo rating de “Consentidos”. “El día que el señor Marcelo Tinelli levanta del aire escenas de mi hija, Chiara Francia, con seis añitos del programa Consentidos”, recordó la autora.

La guionista describió cómo una persona vinculada a la producción le comunicó que las escenas de su hija serían eliminadas porque Tinelli y Adrián habían decidido que no les gustaban y consideraban que Chiara era responsable del bajo rating. “Es imposible que una niña de seis años que no tenía un rol protagónico fuese la responsable del rating”, afirmó Citterio, indignada por la decisión.

Ante esta situación, Citterio decidió renunciar al programa. “Me fui del programa, señores, renuncié. Renuncié porque con una nena de seis años no te la podés agarrar. Agarrátela conmigo. Decidme todo a mí, si me tenés algo que decir. Pero con mi hija no”, señaló.

Citterio también comentó sobre la actual polémica entre Tini Stoessel y Marcelo Tinelli, expresando su sorpresa de que Stoessel participara en ‘Violetta’ después de lo que sucedió con su propia hija. “Claro que cuando en su momento fue ella la elegida, dije mira qué bien, qué bueno que zafó y que cada uno siga su camino”, concluyó.

Creadora de Patito Feo se refirió sobre conflicto entre Marcelo Tinelli y Tini





¿Por qué hay un conflicto entre Tini y Marcelo Tinelli?

La historia se remonta al año 2009. El conflicto legal entre Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel empezó cuando el padre de la cantante quiso reclamarle la propiedad intelectual, a través de un juicio, de la serie juvenil ‘Patito Feo’, en la cual trabajó como director artístico de Ideas del Sur.

En 2015, la justicia falló a favor del conductor argentino y aunque Stoessel apeló la medida, debió pagar las millonarias sumas por el proceso judicial.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis