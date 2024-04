El presentador argentino Marcelo Tinelli rompió su silencio luego de varias semanas de especulación sobre su posible separación de la modelo peruana Milett Figueroa. Los rumores comenzaron a circular cuando Tinelli celebró su cumpleaños en Madrid sin la presencia de su pareja, quien se quedó en Perú.

Diversos panelistas de la televisión argentina especulaban sobre el supuesto fin de la relación e incluso compartieron que las hijas de Tinelli no tenían una buena relación con Milett, lo que esto habría llevado a no invitarla a España.

Marcelo regresó a Argentina luego de estar varias semanas en España. Durante una entrevista con LAM de América TV Argentina, Tinelli defendió a su pareja y desmintió todos los rumores sobre su separación.

“Yo estoy en pareja. Ellos siempre están hablando, su objetivo es ese”, expresó Tinelli, refiriéndose a los comentarios de sus colegas en LAM.

El presentador también aseguró que su relación con Milett Figueroa sigue fuerte y que la modelo está próxima a llegar a Argentina para el esperado reencuentro. “Estoy muy bien, ¿qué quieres que diga? Está todo muy bien. Esta semana o la otra está llegando (Milett a Argentina)”, indicó Tinelli.





Marcelo Tinelli desmiente ruptura con Milett Figueroa. (Composición)





Marcelo Tinelli se refirió sobre comentarios de periodista argentina

Durante la entrevista, el conductor se refirió sobre los comentarios que realizó Yanina Latorre sobre su relación con Milett Figueroa. Tinelli aclaró que ella nunca cree lo que él le pueda decir, por lo que no le sorprende que, una vez más, haya salido a mencionar que no estaba en pareja, pese a que él le decía lo contrario en sus conversaciones.

“Yanina (Latorre) sale a decir lo que quiere, no te creo, me dice. Yo no sé si las chicas lo creen, Yanina que es mi amiga no cree y no solo lo de Milett, no cree nada. Todo lo que le digo me dice que no cree, entonces le digo ¿para qué me preguntas?”, expresó en esta entrevista.

Marcelo Tinelli le responde a periodista argentina. (Composición)

Marcelo Tinelli se refiere sobre su relación con Milett Figueroa.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO: