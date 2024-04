La actriz Kirsten Dunst, reconocida por su papel como Mary Jane Watson en la película de superhéroes ‘Spider-Man’ del año 2002, compartió detalles sobre una de las escenas más icónicas de la película, el beso con Tobey Maguire, describiéndola como una experiencia “miserable”.

Durante una aparición en ‘The Jonathan Ross Show’, Kirsten, de 41 años, recordó cómo el director Sam Raimi le dio un libro de besos famosos para inspirar la escena, pero aun así, la experiencia fue difícil de disfrutar.

“Recuerdo que Sam Raimi me dio un libro de besos famosos para inspirarme, pero también tenía muchas ganas de hacerlo, especialmente a pesar de que fue un poco miserable hacerlo. Estaba lloviendo a cántaros, helado, Tobey no podía respirar, así que fue casi como si lo estuviera resucitando”, compartió.

Aunque la escena se convirtió en uno de los momentos más memorables de la película, Kirsten admitió previamente que el beso no parecía tan famoso como se esperaba. Asimismo, explicó que el agua de la lluvia causaba problemas a Tobey Maguire, quien interpretaba a Spider-Man, y que la situación se volvía incómoda debido al traje de superhéroe y las largas horas de filmación nocturna.

La actriz también compartió sus experiencias menos que ideales durante el rodaje de Spider-Man, revelando que a veces era llamada “niña” en los comunicadores internos del set, algo que encontraba molesto.

A pesar de las dificultades, Kirsten ha expresado su amor por su papel en la franquicia ‘Spider-Man’ y su disposición a volver a unirse a ella en el futuro: “Me encantan estas películas y me encantan todas las diferentes series. Si estos tipos me llamaran y me dijeran: ‘¿Vendrías esta noche para pasar el rato y hacer el tonto?’ o ‘¿Vendrías para hacer esta película o leer una escena o hacer algo de Spider-Man?’, sería una gran sorpresa. ‘¡Sí!’ Porque ¿por qué no querría hacer eso?”





