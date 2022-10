Un día de mucha tristeza está viviendo el actor Sean Penn y su hermano Michael Penn , pues su madre, la también actriz Eileen Ryan, falleció este domingo en su casa a los 94 años de edad. La noticia generó mucha pena en sus seguidores, quienes no dudaron en brindar el pésame a la familia en redes sociales .

Su hijo Michael fue quien tomó sus redes sociales para hablar sobre la muerte de la actriz. “Perdimos a mamá ayer”, escribió en Twitter. La veterana artista partió a menos de una semana de celebrar su cumpleaños 95, el cual sería el 16 de octubre.

We lost mom yesterday 💔 pic.twitter.com/r9XSKdEeE5 — Michael Penn (@MPenn) October 10, 2022

¿Quién es Eileen Ryan?

Nació en Nueva York de 1927, bajo el nombre de Eileen Annucci, pero cuando inició su carrera artística adoptó el apellido Ryan.

Eileen Ryan conoció a su esposo Leo Penn durante los ensayos para una producción The Iceman Cometh (1957) y se casaron poco tiempo después.

Además de Sean y Michael Penn, la pareja también fueron padres del difunto actor Chris Penn, quien apareció en películas como Reservoir Dogs y True Romance. Chris Penn murió en enero de 2006 a la edad de 40 años.

De acuerdo con la biografía publicada por Just Jared, actuó en otros filmes como At Close Range, I Am Sam, The Indian Runner y The Crossing Guard, así como las producciones televisivas The Twilight Zone, The Detectives y Grey’s. Anatomy, entre muchas otras. También apareció en las aclamadas películas Magnolia y Soy Sam.

