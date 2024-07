Pocos lo sabían. Whoopi Goldberg fue adicta a la cocaína al principio de su carrera y se puso tan mal que sufrió alucinaciones lo que la llevó a dejar la droga.

La actriz y presentadora de televisión es muy sincera en su nuevo libro de memorias, “Bits and Pieces”, acerca de cómo hizo su paso por las drogas desde una edad temprana, en los años 70, para luego sumergirse de nuevo en ella en los años 80 cuando estaba empezando a despegar en Hollywood.

Whoopi contó que la coca era su mayor vicio, y estaba literalmente por todas partes, ya que abundaba en las fiestas y reuniones en Nueva York y Los Ángeles.

“Me invitaban a fiestas en las que me recibían en la puerta con un cuenco de Quaaludes (droga hipnótica) del que podía escoger lo que quisiera. Líneas de cocaína se extendían por las mesas y los mostradores de los baños para que las tomara”, escribió. El adelanto fue publicado por TMZ.

La batalla para salir de la droga no fue sencilla. Las alucinaciones le hicieron perder el control hasta llevarla a confinarse en su habitación durante largos períodos de tiempo.

La comediante describe un episodio de miedo donde pensó que había un monstruo debajo de su cama, y se quedó allí durante un día entero, orinando la cama incluso.

El momento en que recibió una llamada de atención se produjo cuando una camarera de hotel la encontró inhalando coca en el armario, y fue cuando Whoopi se vio en el espejo -con polvo blanco por toda la cara- y se dio cuenta de que tenía un gran problema y tenía que desintoxicarse (de nuevo). Y así lo hizo.

Durante un año fue “una adulta altamente funcional”, hasta que llegaron las alucinaciones, la torpeza, el quedarse 24 horas metida en la cama.

APOYO A BIDEN

Whoopi Goldberg ha mostrado su apoyo al presidente Joe Biden. A pesar de la desastrosa actuación del líder demócrata en su primer debate electoral de 2024 contra Donald Trump, Goldberg no dudó en pronunciarse a favor del actual presidente.

“Quiero decir, escuchen, solo voy a dar mi opinión porque no estuve aquí el día en que ustedes hablaron de eso. No me importa si se cagó en los pantalones. No me importa si no puede armar una oración. Muéstrenme que no puede hacer el trabajo y entonces diré, bueno, tal vez sea hora de irse”, apuntó.

