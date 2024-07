Julio, mes patrio. Mes de orgullo peruano que brilla en territorio nacional e internacional, como en Hollywood, la meca del cine que es conocida por su glamour, éxito y diversidad cultural.

Entre las muchas figuras que brillan en esta industria, destacan varios artistas con raíces peruanas, quienes siempre se han mostrado orgullosos de sus orígenes y han dejado una marca imborrable en la pantalla grande. Aquí te contamos quiénes son algunos de ellos.

¿Qué artistas de Hollywood tienen raíces peruanas?

Henry Ian Cusick

Henry Ian Cusick nació en Trujillo el 17 de abril de 1967. Es reconocido mundialmente por su papel de Desmond Hume en la exitosa serie de televisión “Lost”.

Además, protagonizó la serie “Los 100″ interpretando el personaje de Marcus Kane. Aunque vivió en el norte del Perú solo por dos años, Cusick guarda gratos recuerdos de su infancia y se siente orgulloso de sus raíces. En 2016, condujo un especial sobre la cultura peruana para la cadena estadounidense CBS, mostrando su conexión con el país que lo vio nacer.





Isabela Merced

Isabela Moner, también conocida como Isabela Merced, es una actriz y cantante estadounidense nacida en Cleveland, Ohio. A pesar de ser estadounidense de nacimiento, Moner tiene raíces peruanas que ha demostrado con orgullo en varias ocasiones.

Ha participado en importantes proyectos de Hollywood como “Transformers: El último caballero”, “Instant Family”, “Dora y la ciudad perdida”, “Sicario 2″ y la última producción de Marvel, ‘Madame Web’. Además, ha lanzado canciones y videos, en los que usa elementos peruanos.





Q’orianka Kilcher

Q’orianka Kilcher, aunque nacida en Alemania y criada en Estados Unidos, cuenta con raíces peruanas. Es conocida por su participación en películas como “El nuevo mundo de Terrence Malick”, “Mi nombre es Te Ata” y “La princesa Ka’iulani”. Kilcher ha logrado destacar en Hollywood gracias a su talento y su herencia cultural, que siempre ha llevado con orgullo.





Nathalie Kelley

De nacionalidad peruana, Nathalie Kelley es una actriz de cine y televisión de Hollywood. Ha participado en proyectos como “Rápidos y Furiosos 7″, “Body of Proof”, “The Vampire Diaries” y “Unreal”.

Kelley catapultó su carrera en la actuación al protagonizar el video musical de “Just the Way You Are” de Bruno Mars. Su talento y carisma la han convertido en una actriz reconocida en la industria del entretenimiento.





Benjamin Bratt

Benjamin Bratt es un nombre bien conocido en la escena del entretenimiento. Reconocido por sus actuaciones en películas y series como “Miss Simpatía”, “Modern Family”, “The Cleaner” y “La Ley y el Orden”, Bratt lleva con orgullo sus raíces peruanas.

Es hijo de una activista peruana con raíces mestizas y un padre estadounidense con ascendencia alemana e inglesa. Bratt ha hablado abiertamente sobre la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos, afirmando que “no se puede entender la historia de EE.UU. sin los latinos”.





