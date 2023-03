‘The Last of Us’ es una de las series más aclamadas de este año. De hecho, es una de las series mejores puntuadas por los críticos y el público durante este 2023. No obstante, pese al gran éxito de la serie, varios comentarios homofóbicos criticaron la producción por mostrar la relación entre Bill y Frank.

Ante esta situación, Bella Ramsay (Ellie), que también ha sido constantemente atacada, ha dicho que ‘se siente bien tener un ejército gay que la defienda’ a través de las redes sociales.

Bella, que recientemente se declaró como no binaria, contestó al odio que viene recibiendo la serie por mostrar personajes pertenecientes a la comunidad LGBT, pues en el último capítulo se revelará el gusto de Ellie por otras mujeres. Ramsey aseguró que los homofóbicos “se vayan acostumbrando” a ver personajes LGBT.

“Soy muy consciente de que hay un ejército gay que está en Twitter que no hace más que apoyarnos a Ellie y a mí, y es como si fueran mucho más ruidosos que cualquier persona que nos odie, o que odie el programa, los trolls homófobos, lo que sea. Se siente bien tener ese ejército detrás de mí. Esa ha sido una reacción que realmente disfruté”, declaró en una entrevista a “The Last of Pods” de ComicBook.

Adicionalmente, Bella agregó que ama ver las reacciones de los gamers ante la serie. “Eso es lo que te hace sentir tan valorada, que los gamers que aman el juego y que estuvieron tan involucrados con él digan: ‘La serie es buenísima, está a la altura de todas mis expectativas y las supera’”.





VIDEO RECOMENDADO