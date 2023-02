Cada día la recepción a la serie The Last of Us es más positiva. Siendo considerado una de las mejores adaptaciones de videojuegos, la serie no ha hecho más que encantar a los fans desde que se estrenó el primer capítulo.

El quinto episodio parece haber sido el favorito tanto de fans como de críticos, puesto que IMDb, una página web dedicada a ordenar información y críticas de series y películas; ha calificado el quinto episodio con un 9.7/10.

Se llegó a evaluar ese porcentaje una vez que se pudo organizar todas las críticas de los usuarios de la plataforma, las 9.000 computadas, y llegar a una decisión. En general, la recepción fue muy positiva.

El episodio fue elogiado por retratar bien la tragedia de los hermanos Henry y Sam, además de añadir más escenas intensas de acción.

En comparación, aquí están las clasificaciones de los otros episodios:

Episodio 1: “ Cuando estás perdido en la oscuridad ” – 9.2

” – 9.2 Episodio 2: “ Infectados ” – 9,2

” – 9,2 Episodio 3: “ Durante mucho, mucho tiempo ” – 7,9

” – 7,9 Episodio 4: “Agarra mi mano” – 8.5

Se puede ver The Last of Us en HBO y HBO Max. Sacan nuevos episodios todos los domingos por la noche.