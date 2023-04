Ha pasado una semana desde que Cazzu y Christian Nodal dieron a conocer que estaban esperando a su primer bebé y desde entonces, muchos se encontraban a la expectativa que Belinda se pronunciara al respecto.

La artista pop había preferido guardar silencio sobre el embarazo de la nueva pareja de su ex, con quien tuvo una mediática separación, sin embargo, emitió unas breves declaraciones ante la insistencia de los reporteros.

“Un bebé es una gran bendición”, mencionó al programa mexicano de televisión ‘De primera mano’, para luego pedir que ya no le mencionen este tema por respeto a la nueva familia del artista.

“Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo por qué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo”, señaló para luego referirse nuevamente a la gestación de la rapera . “Un bebé es una gran bendición, es una alegría . Así que, por favor, ya no voy a responder más de eso. Les deseo lo mejor”, acotó.





Cazzu confirma embarazo en pleno concierto

La cantante argentina Cazzu le puso fin a los rumores de embarazo y finalmente confirmó que está esperando un bebé del mexicano Christian Nodal. La trapera hizo el anuncio en medio de su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La cantante, que cerró su gira Nena Trampa Tour, dio la noticia al inicio del concierto. La intérprete de ‘Nada’ dejó caer un gran saco blanco para luego presumir su enorme pancita. Al presenciar esto, los asistentes aplaudieron y gritaron de emoción al conocer la noticia.