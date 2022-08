Christian Nodal es uno de los cantantes mexicanos que sigue dando que hablar por su sonada relación amorosa con Belinda y ahora el romance con la rapera Cazzu. Pero, esta vez está bajo la lupa al filtrarse un fragmento de su nueva canción que habla del desamor. ¿Será para Belinda o Cazzu?

Y es que hace unos meses, la celeb de México dividió a los usuarios en redes sociales tras su separación de Belinda, con quien tenía varios proyectos artísticos e incluso habían llegado a comprometerse.

Tras finalizar su relación con la actriz, quien recientemente estuvo de vacaciones con Jared Leto en Italia, el artista regional habría iniciado un romance con la argentina Cazzu, con quien se ha dejado ver en más de una ocasión.

Nodal se ha dejado ver con Cazzu en varias ocasiones (Foto: Julietakazzu / Twitter)

LA NUEVA CANCIÓN DE CHRISTIAN NODAL

Mientras maneja su agitada vida amorosa, el artista nacido en Caborca, Sinaloa, continúa con su carrera musical, publicando canciones y llegando a dedicarle un tema a J Balvin, con quien vivió una polémica hace varias semanas.

Debido a esto, Nodal comparto un video en sus redes sociales donde adelanta un fragmento de su nueva canción, la cual posee un mensaje de desamor que ha sido rápidamente relacionado con su fallida relación con Belinda.

“Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí, no me cuida por las noches solo se burla de mí, aquí yo sigo tomando y voy de mal en peor porque ya me enteré de que estás con alguien que te dice que te ama más que yo, sigo perdido en este vacío amor”, se escucha en el adelanto del nuevo tema.

Revelan fragmento de la nueva canción de Nodal y aseguran va dedicada a su famosa exnovia pic.twitter.com/gLWwnEsa1V — Lo + viral (@VideosVirales69) August 5, 2022

EL ANIVERSARIO DE BELINDA Y NODAL

Curiosamente, el tema que compartió el artista llega un día después del que habría sido el primer aniversario de “Nodeli”, pues el pasado 4 de agosto se cumplió un año de la romántica velada en la que ambos formalizaron su relación.

Como se recuerda, Belinda y Nodal se conocieron como parte del equipo de entrenadores de “La Voz México”, donde incluso llegaron a coquetear en algunos segmentos.

La pareja fue una de las más populares de México (Foto: TV Azteca / Instagram)

MÁS INFORMACIÓN DE CHRISTIAN NODAL

EL NUEVO DISCO DE NODAL TENDRÍA INDIRECTAS A BELINDA

El artista regional tiene todo preparado para el lanzamiento de “Foraji2″, su nuevo disco, el cual fusiona ritmos como la cumbia y el pop, géneros que no son su estilo pero que implementará en sus temas.

Del mismo modo, en el adelanto que ofreció en redes sociales, este habría brindado algunas pistas sobre una posible indirecta su expareja, Belinda.

CHRISTIAN NODAL Y OTROS ARTISTAS QUE TUVIERON INCIDENTES CON SEGUIDORES

Durante una presentación en Bolivia, como parte de su gira “Forajido Tour”, Christian Nodal protagonizó un incidente con un asistente luego de que este le lanzase hielo desde el público.

El mexicano no dejó pasar lo ocurrido y respondió a la agresión. Sin embargo, él no fue el único artista con incidentes con el público.