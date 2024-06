Ocurrió lo que muchos pedían. La cantante mexicana Belinda fue nuevamente consultada por la relación entre su expareja Christian Nodal y Ángela Aguilar. Sin embargo, esta vez si brindó algunas palabras aunque pidió que ya no le hablen más del tema.

La artista fue interceptada por la prensa de su país cuando se encontraba en el aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, en compañía de su padre Ignacio Peregrín. Fue un reportero del programa ‘Despierta América’ quien logró sacarle algunas declaraciones en torno al romance.

Belinda interceptada en el aeropuerto: Respondió sobre Nodal y Ángela Aguilar.

“No tengo comentarios sobre nada, por favor, no tengo comentarios de chismes ni nada, la verdad. Yo solo hablo de mi trabajo, serie número uno en Amazon Prime ‘¿Quién lo mató', hablo de la música. Yo solo me dedico a eso, no tengo nada más que agregar”, respondió antes de retirarse.

También fue consultada sobre cómo está su corazón y ella respondió que “muy bien”. Su progenitor agregó que su hija se encuentra “contentísima, porque está aquí con su padre. Vamos a ir a Disney”.

Tras estas palabras, padre e hija se retiraron a continuar con sus actividades.

¿Por qué terminaron Nodal y Belinda?

De acuerdo a lo expresado por el periodista Gustavo Adolfo Infante en un video en vivo realizado en su cuenta de Facebook, la relación entre los cantantes finalizó por culpa de Cristy Nodal, madre del joven de 23 años. Si bien se conocía que la matriarca de la familia Nodal y su nuera eran muy cercanas, unos detalles económicos no habrían sido de su agrado, razón por la que cambió su actitud para con Belinda.

“Nodal empezó regalándole bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y demás y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona y Belinda con un staff de cinco personas. Entonces ¿quién crees que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién cree que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién cree que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo. No dejaba que Belinda sacara un euro de su bolsa. No lo permitía”, expresó el conductor.

La versión de Gustavo Adolfo indica que Cristy solicitó una auditoría para conocer en lo que estaba gastando su hijo, dándose con la sorpresa de los millonarios recibos que este pagaba para consentir a la también actriz.

