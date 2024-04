En 2019, Rosalía conoció a Hunter Schafer, una activista y actriz trans, conocida por interpretar a Jules en ‘Euphoria’. De acuerdo con diversas noticias, ambas coincidieron por primera vez en el desfile de primavera-verano de Burberry, durante la Semana de la Moda de Londres, y desde ese momento se volvieron inseparables. En una entrevista exclusiva para la revista GQ, la actriz ha confesado que ella y Rosalía mantuvieron una relación sentimental que duró cinco meses.

En la entrevista, Schafer habló abiertamente sobre su vínculo con la cantante española, describiendo su amistad como algo especial y asegurando que Rosalía es parte de su familia, pase lo que pase. La revelación surgió después de que se especulara sobre la naturaleza de su relación, especialmente después de que fueran vistas comprando muebles juntas.

Según el relato de la actriz en la entrevista, ella y Rosalía tuvieron que hablar la noche anterior para discutir cómo abordarían el tema. Finalmente, decidieron confirmar que habían salido durante unos cinco meses entre otoño e invierno de 2019. Hunter admitió que tuvo que reunirse varias veces con Rosalía para darse cuenta de la naturaleza romántica de su relación y concluir que eran citas.

“Se ha especulado mucho durante mucho tiempo... Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso y otra dice ‘¡pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero al final es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, expresó Schafer en la entrevista.





¿Cuándo comenzó la relación con Rosalía y Hunter Schafer?

Desde diciembre de 2019, los seguidores de Rosalía y Hunter Schafer han estado especulando sobre la naturaleza de su relación después de que la cantante española compartiera una foto en la que aparecía junto a la actriz, sentadas juntas en un sillón de cuero, con Schafer recostando su cabeza en el hombro de Rosalía, acompañada de un emoji de corazón en la descripción.

Los fans respondieron con entusiasmo, interpretando la imagen como un gesto de cariño entre una pareja enamorada, lo que avivó aún más los rumores sobre una posible relación romántica entre las dos celebridades. Incluso, durante los Premios Billboard Women, Rosalía expresó su aprecio por Hunter Schafer al recibir el premio Rising Star, diciendo: “Hunter, gracias por venir conmigo. Te amo mucho”

Sin embargo, a principios de 2020, las dos figuras públicas ya no fueron vistas juntas con tanta frecuencia, lo que generó incertidumbre entre los seguidores. Fue hasta el lanzamiento del sencillo “Tuya” de Rosalía en junio de 2023, que los rumores volvieron a cobrar fuerza. Muchos fanáticos creyeron que la letra de la canción estaba dedicada a Hunter Schafer, especialmente por versos como: “Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Tú me quieres ver desnuda, uh a. Yo a ti debajo ‘e mi ombligo yeah”.

En una entrevista en el programa de LOS40, Rosalía no desmintió que la canción estuviera inspirada en Hunter Schafer, ni negó los rumores que circulaban en Internet sobre su relación. “A mí me encanta que cada uno se haga su historia. Como escritora, me gusta que los demás se hagan su propia película”, comentó de manera concisa, dejando abierta la interpretación sobre su vida personal.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO