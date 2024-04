Giancarlo Granda, más conocido como el ‘Flaco’ Granda limó sus asperezas con Yaco Eskenazi luego de tacharlo como ‘miserable’ por no traerle ningún regalo de su viaje a Disneyland, Orlando (Estados Unidos), el cual hizo junto a Natalie Vértiz y sus hijos.

El conductor deportivo llegó al set de ‘Mande quien mande’ con unas orejas de Mickey Mouse y agregó que no quiso ofender a su compañero, sino que todo se trató de una broma.

“Más allá de la broma y aprovechando que fue acá en América, donde pasó lo que sucedió, yo quiero aclarar (esto va en serio) que Yaco es un amigo, que es una broma que nosotros tenemos en el programa como ‘patas’. El comentario fue una broma, quizás como le dije a él por interno, se lo repito, le pido disculpas si le ocasioné un tremendo lío”, acotó el comentarista.





Yaco Eskenazi acepta disculpas de Giancarlo Granda





¿Qué dijo Yaco Eskenazi?

Al verlo luciendo las orejas de Mickey Mouse, el excapitán de los ‘Guerreros’ increpó al ‘Flaco’ Granda por tildarlo de ‘tacaño’.

“ Te traje tu regalo y me llamas ‘miserable’ en televisión nacional ”, sostuvo Yaco entre risas. Por su parte, el exintegrante de ‘El gran chef’ le respondió: “ te demoraste, ¿por qué esperaste hasta hoy para darme mi regalo? ”.









Yaco Eskenazi y Natalie no le ofrecerán disculpas públicas a Ethel

Yaco Eskenazi rompió su silencio para defender a su esposa Natalie Vértiz en el conflicto que mantiene con Ethel Pozo, esto debido a una broma que la modelo hizo en el programa ‘Estás en todas’ en la cual deja entrever que la hija de Gisela Valcárcel tendría las mismas comodidades que Jefferson Farfán, pero se hace la ‘misia’.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, el exconductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ dijo sentirse desconcertado por la reacción de su excompañera y cree que está exagerando la situación.

“Natalie hizo una broma, así como hacen bromas en ese programa hace rato, como cuando ponen una nota en la que sale que yo estoy teniendo problemas cuando ellos saben que me pueden llamar directamente y no hacer el display para hacer sus chistes. Es una broma, Natalie no me va pedir permiso para hacer una broma, es una mujer inteligente y sabe lo que dice. Si la gente ha reaccionado de cierta manera no es culpa de Natalie”, refirió.

Al ser consultado si él y su esposa ofrecerán disculpas públicas como lo exige Ethel Pozo, el excapitán de los ‘Guerreros’ lo descartó tajantemente. “No, no, imagínate” , respondió el exchico reality.





