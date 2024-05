Luego de la eliminación de Natalia Segura de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, la influencer se reencontró con su novio Ignacio Baladán y se mostró más enamorada que nunca al iniciar los preparativos de su boda.

A través de un video publicado en sus redes sociales, ‘La Segura’ compartió con sus seguidores detalles de su visita a una joyería, lugar al que llegó con el empresario uruguayo para elegir sus aros de matrimonio.

“Estamos viendo argollas de matrimonio, el otro año con la ayuda de Dios, me caso”, escribió la chica reality al compartir las tiernas imágenes.

Pero elegir sus aros de matrimonio no fue el único motivo que llevó a los novios a visitar una joyería y es que la influencer contó que decidieron grabar sus nombres en su sortija de compromiso.

“Dejamos el anillo (De compromiso) porque le haré un detalle, lo van a achicar y poner nuestros nombres”, explicó Ignacio.





Ignacio Baladán se casará con Natalia Segura





A inicios de mayo, Ignacio Baladán viajó hasta ‘La Casa de los Famosos Colombia’ para sorprender a su novia Natalia Segura con una inesperada propuesta de matrimonio frente a todos los integrantes del reality de convivencia.

Con ayuda de la producción, el empresario pastelero ingresó al reality internacional visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos. Pese a su nerviosismo logró acercarse a su novia y mostrarle el anillo de compromiso.

“Vine hasta acá directamente desde Perú. Yo te quiero toda mi vida, no me quiero separar de ti. Yo te voy a cuidar, te voy a amar ¡Te amo! Te traje esto (el anillo de compromiso) que sé que va a ser especial para ti y quería decirte con todo el amor del mundo que me lo aceptes, yo te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y quería pedirte por favor (…) (Ignacio rompió en llanto) ¿Quieres casarte conmigo?”, expresó el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’.





