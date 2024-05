Melissa Paredes y Anthony Aranda están más emocionados que nunca y es que cada vez falta menos para su matrimonio, cuya ceremonia se realizará en un lugar campestre en el mes de agosto y contará con la presencia de 180 invitados.

Los novios se presentaron este viernes en el set de ‘Mande quien mande’ para contar todo acerca de los preparativos de su boda. Sin embargo, no se salvaron de las preguntas incómodas de María Pía Copello.

Los futuros esposos sorprendieron al dejar en claro que no tienen en mente invitar a Rodrigo Cuba, pese a la buena relación que Melissa Paredes mantendría con el pelotero por el bienestar de su hija.

El primer en responder fue el ‘Activador’. El bailarín dejó en claro que el futbolista del Sport Boys no estará en su unión civil ya que no pertenece a su círculo cercano.

“Nosotros dijimos que vamos a invitar a amigos cercanos y familia, por ende, no creo”, expresó el coreógrafo ante cámaras.

De igual forma, la popular ‘Paty’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’ respaldó a su novio y dijo que, aunque no tiene ningún conflicto con su ex, no lo invitará a su boda. “Yo no tendría problema en invitarlos, pero obviamente es amigos cercanos y familia, por ese motivo, no”, expresó la actriz peruana.









SE CASAN POR BIENES SEPARADOS:

Melissa Paredes también sorprendió al revelar que se casará con Anthony Aranda por bienes separados ya que aprendió la lección en su primer matrimonio fallido con el ‘Gato’ Cuba.

“Uno de los errores aprende. Y la lección es por algo, bienes separados, cuentas separadas y todos felices. Un beso a mi abogado que está viendo todo esto”, expresó la actriz en alusión a su anterior matrimonio con el padre de su primera hija.





